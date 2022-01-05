Особенности казахстанского транзита, - Владислав Иноземцев

00:01 06.01.2022

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В стране досточно денег, а у правительства достаточно инструментов для того, чтобы демонстративно выполнить требования граждан.



События последних дней в Казахстане истолковываются сейчас весьма привычным образом: сторонники "стабильности" видят в них последствия влияния "коллективного Запада", решившего подорвать успешное развитие процветающего постсоветского общества; либералы - очередной знак того, что диктатура имеет свой предел и рано или поздно отправляется на свалку истории единым народным порывом.



Вариантов завершения протеста обозреватели также видят два: либо победа новой "революции достоинства" и превращение Казахстана в "нормальную" страну, воспринявшую либеральные ценности; либо жестокое подавление выступлений с переполненными тюрьмами и чуть ли не пожизненными сроками для оппозиционеров.



На мой взгляд, оба подхода - и, соответственно, оба прогноза - неверны. Да, происходящее сейчас в Казахстане имеет глубокие корни. Население республики неоднократно поднималось в защиту своих экономических прав - мы помним и выступления в Жанаозене в 2011-м, и "земельные" протесты в 2016-м. Однако тот масштаб, который приняли события в последнее время, обусловлен, на мой взгляд, во многом политическими особенностями текущего момента.



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Президент осажденной крепости

В отличие от Белоруссии образца 2020 года и, вполне вероятно, России в более или менее отдаленном будущем, в Казахстане правящие элиты решили организованно отказаться от вечного идентифицирования первого президента Нурсултана Назарбаева с обществом и страной (хотя, как я много раз отмечал, для такого отождествления было куда больше оснований, чем в России или Белоруссии).



С 2019 года начался транзит, который поначалу рассматривался как фиктивный, но со временем становился все более реальным. Недавнее обретение президентом Касымом-Жомартом Токаевым поста главы правящей партии (в дополнение ко многим другим) означало фактическое завершение формальной части транзита.



Вспыхнувшие в начале января протесты вряд ли будут подавлены силой, как в Белоруссии - казахские власти уже продемонстрировали готовность к диалогу, да и протестующие выставили своими главными требованиями уход с политической сцены Назарбаева и отставку правительства, которое до сего дня возглавлялось его ставленником Аскаром Маминым.



Смена премьера, главы службы безопасности и ряда других важных чиновников стала большой победой не только (и не столько) вышедших на улицы граждан, сколько президента Токаева. В стране досточно денег, а у правительства достаточно инструментов для того, чтобы демонстративно выполнить требования граждан, понизить цены на социально значимые товары, серьезно "зачистить" ставленников Назарбаева среди республиканской элиты и в конечном итоге перераспределить основные финансовые потоки, которые нынешний президент контролировал далеко не в соответствующей его статусу мере.



Как профессиональный дипломат, Токаев не будет бегать с автоматом вокруг Ак-орды - с протестующими удастся договориться в обмен на давно назревшую ограниченную демократизацию. Назарбаев никуда не исчезнет, оставшись символической фигурой без каких-либо властных полномочий, - но его близким придется существенно умерить свои амбиции.



Кому впору "зарыдать" по СССР

Казахстан, на мой взгляд, показывает сейчас все то, к чему может привести управляемый транзит в авторитарной постсоветской стране - и подтверждает, что такой транзит не может обеспечить режима двоевластия.



Во многом события в Казахстане напоминают (разумеется, в намного большем масштабе) российские протесты 2011 года - с той лишь разницей, что тогда президент Дмитрий Медведев не рискнул обратить их себе на пользу и не отправил правительство Владимира Путина и его приспешников в отставку (его, конечно, можно понять - никакого транзита в России в тот момент не предусматривалось, а глава государства был всего лишь местоблюстителем кремлевского престола). И поэтому казахстанские протесты еще раз подтверждают: никакого транзита ни в Белоруссии, ни в России не случится - здесь первые лица будут держаться за абсолютную власть любыми средствами и не уйдут в соответствие с какой-либо прописанной в законах процедурой.



Ну и конечно, из происходящего можно извлечь еще один урок, тоже немаловажный: население любой страны на каком-то этапе развития и в результате какого-то из поколенческих сдвигов перестает покорно соглашаться с тем, какую цену олигархи назначают на производимую или продукцию и какие налоги и пошлины собирает с них государство. И в некоторых случаях запускаемые таким образом процессы дорого обходятся расслабившимся элитам…



Владислав Иноземцев

5.01.2022