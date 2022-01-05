Николай Митрохин: Чисто казахский протест

00:02 06.01.2022

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.



Судя по видео протестов в Казахстане […>, протест достаточно массовый, низовой, во многом рабочий, протест чисто казахский и на казахском (что мне ужасно странно - 20 лет назад на нем в стране в городах почти не говорили), протест молодых (до 40) с небольшими вкраплениями интеллигентных казахов возраста 50-60 (явно бывшие политактивисты перестроечного времени).



При этом он распространялся с запада на восток, создав три центра: Мангышлакскую область на Западе, где произошло настоящее народное восстание (5 тысяч человек стояли прошлой ночью перед обладминистрацией, юрты поставили, дорогу в остальной Казахстан перекрыли с помощью населения районов), Карагандинская область в центре страны (сама Караганда с крупным митингом и рудный и шахтерский Джезказган), а также традиционный центр интеллигентской и студенческой оппозиции Алматы, где события бурно развивались сегодняшнней ночью (крупная демонстрация разогнала ментов и войска, посланные на подавление). Из прочих городов крупные митинги прошли по всей западной части страны, от Уральска до Кзыл-Орды, и затронули север, например, в Кокчетав, Павлодар.



Все это, конечно, делает протесты крупнейшими в современной истории страны, но совершенно не гарантирует пока победу оппозиции. Там нет общих структур и явных лидеров, пока это протест рабочих из основных ресурсодобывющих отраслей, видимо, мелких предпринимателей и молодежи.



Но если начнется забастовка добывающих предприятий, как это декларируют в Карагандинской области, или протестующие возьмут под твердый контроль ситуацию в нескольких крупных городах, ситуация переменится. У назарбаевской семьи, судя по видео, мало ресурсов полицейских сил, они слабо экипированы, очень плохо обучены и явно не испытывают особого энтузиазма воевать с агрессивной толпой работяг.



Николай Митрохин, социолог, историк, публицист

5.01.2022