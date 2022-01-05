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    Казахстан   | 
Кирилл Рогов: Старик, уходи!
00:03 06.01.2022

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

С этим лозунгом протестующие в Казахстане шли по площадям и штурмовали полицейские заслоны. Лозунг "Старик, уходи" выглядит шокирующим. До вчерашнего дня казалось, что именно Назарбаев имеет на постсоветском пространстве наибольшие - и во всяком случае большие, чем его российский и беларусский коллеги, - основания считаться "лидером нации". То есть имеет право на экстра-электоральную легитимность, позволявшую ему контролировать действия формально избранного президента Токаева.

До вчерашнего дня назарбаевский сценарий выглядел образцом авторитарного транзита и заявкой на модель, повторить которую будут стремиться другие стареющие авторитарные правители. Вчера стало ясно, что "лидеров нации", "отцов отечества" не бывает в этом социальном пространстве. "Елбасы" (лидер нации) превратилось в "шалкет" (старик, уходи).

До вчерашнего дня протесты в Беларуси в 2020-м и в России в 2020-2021 могли казаться неудачными всполохами гордыни городской интеллигенции, не желающей смириться с новой реальностью "нелиберального капитализма". Казахстанские протесты придают им новый смысл и перспективу. Во всех трех странах общество прошло через крайне травматичный период экономического транзита в 1990-е годы и впечатляющий период стабилизации и возврата к благополучию в 2000-е. Именно в этот период укреплялась авторитарная власть трех президентов, как бы олицетворивших конец "всемирного потопа" и приход "нового порядка".

В этот период все они научились разговаривать со своим настоящим избирателем, которому не нужны выборы, - "глубинным народом", живо откликавшимся на их шутки, грубоватый сарказм и теплое отеческое хамство.
В этот период они строили "капитализм друзей и знакомых кролика". Родственники, сослуживцы, тренеры, сыновья и дочери, жены бывшие и новые, дети сослуживцев и тренеров - все сплошь оказывались талантливыми бизнесменами, миллиардерами, качали нефть, продвигали инновации и главное - возводили сияющие торговые центры с мультиплексами и фудкортами.

Но 2010-е годы оказались другими. Восторг "стабилизации" пожух, экономический рост замедлился, и главное - выросло какое-то новое поколение, которое вообще не понимает того языка, на котором президенты разговаривают со своим воображаемым "глубинным народом". В фудкорты и мультиплексы ходят, но не понимают значения слова "глубинный", сволочи. И "елбасы" превращается в "шалкет".

Нет, конечно, они слабы. И по примеру российского и беларусского коллег назарбаевская коалиция в Казахстане выберет, скорее всего, сценарий репрессий, цензуры интернета и всего возможного, посадок, войны с "иноагентами" и прочая. Но этот сценарий превращает правителя из "лидера нации" в "диктатора, сидящего на штыках". Что гораздо менее интересно и в среднесрочной перспективе может оказаться не такой выигрышной стратегией, как кажется сначала. (Особенно, если не хватит денег.)

В долгосрочной перспективе наиболее успешной окажется та группа, которая поймет, что гораздо дальновиднее пойти на диалог, расширить коалицию за счет "умеренных" врагов (сейчас - с позиций силы, а не потом - с позиций слабости), загнать подальше бывших жен, любовниц и сослуживцев, чтоб не маячили и не лезли людям в глаза. Не плодить шлюх и наркоманов в судейских мантиях, а признать существование объединяющего общество "чувства справедливости". И поменьше сажать, чтобы не растить ненависть, которая вернется в самый неподходящий и неожиданный момент, как снег на голову.

Все это называется словом "нормализация". Но все это будет не сейчас, а через несколько лет. Когда будет немножко поздно. Так устроена история.

Кирилл Рогов, политолог
5.01.2022

Источник - rosbalt.ru
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