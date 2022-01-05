Пора вводить войска и брать под защиту русских Казахстана, - А.Дугин

00:04 06.01.2022

Отказ от многовекторности

между Москвой и Пекином еще можно как-то балансировать, но третий - Запад - здесь явно лишний

Александр Дугин

5.01.22



Казахстан пожинает плоды многовекторной политики: Запад, Россия, Китай. Попытка любого полюса добиться многопольного влияния на Казахстан блокировалась обращением к иному полюсу. Отсюда непоследовательность в евразийстве Назарбаева.. А как хорошо и многообещающе все начиналось... Теперь вот началась очередная цветная революция. Строго по Джину Шарпу, которого, оказывается, так любили в нашем Институте Философии РАН. Конечно, за ней стоят США и Байден, пытающиеся открыть против России еще один фронт в Еразии.



Но для полумер у Москвы больше нет исторического времени. Все сторонники "хитрого плана" и "невводилы" оказались либо предателями, либо идиотами. Сегодня всем понятно, что в 2014 году мы успустили свой шанс, результаты чего и пожинаем. Мы много чего упустили и много чего пожинаем.



Ставки выросли: помощь Минску или Нурсултану радикально меняет смысл - хотите продолжать править, сделайте однозначный выбор. В нашу сторону. И мы придем, и спасем, и поможем. Но назад уже не уйдем.



Мы, русские, выигрываем только в прямом столкновении, в результате понятных и простых сильных жестов. Так было, есть и будет. Чем больше мы затягиваем с интеграцией постсоветского пространства, тем ситуация становится все хуже и хуже. Пора действовать. И в Казахстане тоже. При этом ценой является отказ от многовекторности. Между Москвой и Пекином еще можно как-то балансировать, но третий - Запад - здесь явно лишний. Прозападные элиты Казахстана (как и России) должны быть принесены в жертву. В жертву новому Евразийскому Порядку.