Казахский протест: беспощадный, но не бессмысленный, - М.Синельников-Оришак

00:06 06.01.2022

Из требований протестующих, которые в РФ предпочитают "не замечать" - снизить пенсионный возраст

Михаил Синельников-Оришак

Ну вот, казалось, что из-за высоких цен на газ обязательно "замерзнет Европа", но по факту - "разморозился" Казахстан. Вроде "ниче не предвещало" по большому-то счету - ни добыча не изменилась, ни зарплаты, ни покупательская способность. Зато "снаружи" цены выросли, а "внутри", живущие не за зарплату, не захотели отставать. Типичный "баланс" для экономической периферии, привет "жабе", которая душит! А в эдаких "стесненных" обстоятельствах дополнительные прибылЯ не всегда усваиваются, иногда - отрыгиваются.



Но то лишь повод, причина - в конструкции "государственных машин" на постсоветском пространстве. Собранных из того, что было под конкретного водителя. Хлопнет он дверцей и под капотом задымится, а детальки посыпятся прямо посреди широкого "транзиту". Потому попутчики и заклинают: пусть водила до последнего руль не выпускает, рычагами скрежещет, под себя ходит - авось куда-нибудь попадем, доберемся, дотянем. Им-то в кабине, по крайней мере, тепло и уютно.



Любопытен изгиб политолоХической пропаганды по горячим следам: власть, конечна, виновата, довела (завела?) людишек, поэтому … должна обязательно сохраниться. Все проблемы, якобы не в кабине, а в плохой бобине, "зажигаемой" не только поворотом ключа. Переделать тачку, изменить конструкцию, пересобрать детальки - не, ну зачем такие хлопоты, это "крайность" (от латинского extremus), уж лучше - прОпасть.



Из требований протестующих к казахстанской власти, которые в России предпочитают пока "не замечать":



1.Снизить пенсионный возраст до изначальных параметров;



2.Увеличить размеры пособий для инвалидов 2,3 групп в 2 раза, первой группы - в 3 раза;



3.Вакцинация строго добровольная, отмена сегрегации по типу статуса Аshyd;



4.Выборность Акимов областей и городов.



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Если в комментариях к казахским событиям звучит: "майдан", "цветная революция", "западные политтехнологии", "методичка Шарпа" и прочее тому подобное, то это чистейшая политоЛохия. При том, что "политтехнологии" действительно могут быть. Однако - позже, ибо глупо не воспользоваться моментом изменения чужой реальности, чтобы выгадать или хотя бы соблюсти "свой посторонний" гешефт.



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Но в основе, расшатывающей основы всегда примитивность управления, усложняющейся системы общества. Не способность "управителями" даже воспринимать увеличивающиеся потоки информации. А уж, тем более - обрабатывать и делать выводы. Правильные выводы, а не те, которые хочется.



Все социальные взрывы похожи (с поправкой на географию, климат и исторические особенности) и являются не чем иным, как совокупностью противоречий ("последняя капля" - непредсказуема) между офигевшим меньшинством и офигивающим большинством. С этимологией: все - нам, фиг - вам!



И чем более сконцентрировано возможностей на каждой ступеньке иерархии, тем пропорциональнее ответственность по всей "вертикали", с верху до низу. Внуки не хотят ("Шал кет" - с казахского дословно "Старик уходи"), когда деды не могут - последовательность именно такая.



В "социальном сломе", революции, "изменении конституционного строя" всегда виновата действующая власть. И у ее дряхлеющей "простоты" (можно и через "а"), что хуже воровства, "лимиты исчерпываются" лишь состоянием праха.



Естественно, в нынешней России с ее застывшей "стабильностью" опять разглядят "руку Запада", наделяя эту мифическую Нарнию способностью формировать события (вот где "туземство-то" - обожествлять неприятелей с конкурентами), а не всего лишь попыткой воспользоваться конъюнктурой, если уж "оказия" подворачивается.