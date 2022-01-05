Похоже, песня Назарбаева спета, "терпелка" у казахов закончилась, - Юрий Енцов

00:07 06.01.2022

Беспорядки в Казахстане: На грани бойни, "майдана" и госпереворота



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Сергей Пикин Станислав Тарасов

В Казахстане - массовые беспорядки, горят здания и автомобили. На улицах протестующие вступают в драки с правоохранителями. В Алматы подожжена администрация, недовольные ворвались в резиденцию президента, слышна стрельба. Не работает мобильная связь, по всей республике отключен интернет. Прекращен эфир телеканала КТК, здание телецентра обесточено. В четырех регионах страны, в том числе и в столице, введен режим ЧП.



Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что намерен в ситуации с протестами "действовать жестко". По его словам, среди силовиков есть убитые и раненые. Он также отметил, что действия протестующих свидетельствуют "о тщательно продуманном плане действий заговорщиков" и обвинил тех в финансовой мотивированности.



Токаев пообещал новый пакет предложений для урегулирования ситуации в стране.



Формальным поводом к беспорядкам, поставившим республику на грань госпереворота, стало резкое увеличение стоимости сжиженного газа. Казахстанские президенты - старый Назарбаев и молодой Токаев - уже отправили в отставку правительство. Но народ от этого не успокоился.



Политолог Станислав Тарасов напоминает, что экспертное сообщество давно предвидело подобное развитие событий, взрыв в Казахстане:



- Об этом некоторые говорили намеками, некоторые открыто. Никто не угадывал сюжета, но разрыв власти, который там угадывался, был очевиден. Это связано с транзитом власти, который в стране не завершен. Та ситуация, которую мы видели, долго продолжаться не могла. Было заметно, как Нурсултан Назарбаев открыто играет со своим партнером Касым-Жомартом Токаевым. Первому президенту Казахстана нужно было бы подальше дистанцироваться от преемника, предоставив ему большую свободу.



Даже во время их совместной поездки в Москву складывалось ощущение, что Нурсултан Абишевич переигрывает своего преемника. Схватка между ними должна была состояться. Транзит власти должен был завершиться каким-то событием. И вот оно произошло.



Ситуация конечно требует изучения: подняли цены на газ в два раза и весь Казахстан встал. Неужели не догадывались? Причем встали все, и русские и казахи, и все остальные. Национального вопроса в проблеме нет, хотя иногда казалось, что Казахстан идет по пути "украинизации" - создается режим националистического типа.



Пока директор газового завода взял на себя ответственность. Возможно, выполнял поручение министра энергетики, которого обвинили во всех грехах. Правительство уже ушло в отставку.



Не понятно, как будет действовать в такой ситуации преемник Назарбаева, как будет действовать сам первый президент Казахстана - пока не ясно.



"СП": - Как будет развиваться политическая ситуация в стране?



--Пока можно сказать только, что события произошли в очень неблагоприятный момент. У России предстоят переговоры со странами Запада. И вот удар в южное "подбрюшье". Казахстан считается нашим стратегическим партнером, в последнее время это всячески подчеркивалось. Хотя судя по имеющейся информации, каких-то внешних следов в казахстанских событиях не просматривается, во всяком случае, пока.



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Эти события серьезно ударили по международному имиджу Казахстана. И Назарбаев, и его преемник оказались в критической ситуации. Казахстан в последнее время объявил себя чуть ли не лидером тюркских государств. Нурсултан Назарбаев конкурировал с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.



Казахстан вступил в стадии критического кризиса. Можно говорить о тотальном экономическом кризисе. А теперь плюс еще и политический кризис. Как будет выходить из этой ситуации Казахстан сказать пока сложно. Остается только наблюдать, но потери неизбежны.



"СП": - Вступят ли в игру дочери Назарбаева?



- Могут попытаться сыграть какую-то роль. В целом песня Назарбаева спета. Должен проявиться фактор третьей силы. Пока в выступлениях протестующих нет явного лидера. Это один из примечательных моментов. В Белоруссии мы сначала тоже не видели лидера, но потом его назначили.



В Казахстане мы тоже можем с этим столкнуться. Мы же живем не первый день в эпоху цветных революций и понимаем, что такие митинги, протесты и захваты - стихийно осуществляться не могут. Есть какое-то руководящее ядро, которое предстоит вычислить.



Настораживает и то, что органы правопорядка растеряны, во всяком случае, милиция. Они не могут понять, как действовать. Или нет четкой команды. Или команды поступают из разных центров, и исполнителями приходится самим делать выбор, кукую команду выполнять. Есть много версий, которые настораживают…



Активисты не удовлетворились отставкой правительства, требуют уже отставки президента и всех глав администраций. И силовые структуры и протестующие готовятся к ночным столкновениям. У тех и у других появится, если уже не появилось огнестрельное оружье. Велик риск того, что конфликт в столице пойдет по варианту украинского майдана.



Хотя может быть сравнение с украинским майданом не корректно, потому что Нурсултан Назарбаев - это не Виктор Янукович, он уже переживал нечто подобное. Причем именно на газодобывающих предприятиях. Вот и сейчас власти настроены достаточно решительно. Хотя ситуация в Казахстане быть может даже посерьезнее того, что происходило на Украине в 2014 году.



Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин считает, что повышение цены на газ не явилось истинной причиной беспорядков:



- Это всего лишь повод, а причины - более глубинные, политические, социально-экономические. Причины накапливались и в какой-то момент "терпелка закончилась". Повод - двукратный рост цен спровоцировал выход людей на улицы.



Цены тут же начали регулировать и они опустились ниже тех, что были. Но народ на этом не успокоился. Значит причины не только в росте цен на газ, это только один из факторов, "спусковой крючок" этой ситуации.



А что касается ситуации с газом в Казахстане, то трубопроводный газ там тоже есть. Тарифы регулируются так же как в России. А на сжиженный газ, так же как у нас, цены не регулируются, там тоже свободная цена. Стоит сжиженный газ 120 тенге или 20 рублей за литр. Этот рубеж мы прошли еще в начале прошлого года, но при этом никто не возмущался, сейчас у нас 23−26 рублей за литр. Причем никаких протестов у нас не было.



"СП": - В Казахстане многие заправляют автомобили сжиженным газом?



- Да, у них большая доля транспорта на газомоторном топливе. По ощущением - прилично. Бензин дорогой, газ - относительно дешевый. Пока все обстояло так, все с удовольствием на нем ездили. Но вот произошел резкий, неожиданный, двукратный рост цен без всякого предупреждения. И прорвало, что называется.



"СП": Настоящего хозяина в стране не оказалось, что, наверное, не соответствует восточному менталитету?



- С одной стороны хозяина в стране даже два: президент и первый президент. Наверное, в этом есть некое политическое противоречие восточной демократии.



Но при этом на газовом рынке никакой конкуренции не было, и нет. Не то, что в результате конкуренции выросла цена. Просто поднял один завод цену и все. Решили поднять и подняли…



Теперь для наших соседей главное - успокоить стихийные или полу-стихийные уличные протесты, а после этого искать с кем вести переговоры. Скорее всего, команда Назарбаева если не знает, то примерно догадывается, кому выгодны такого рода протесты. Хотя полностью исключать того, что действия будут развиваться по румынскому сценарию во времена Николае Чаушеску, тоже полностью исключать нельзя.



5.01.2022