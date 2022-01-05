|00:35 Евразийский экономический союз: что с ним происходит? - А.Савельев
00:32 О чем говорят нам беспорядки в Казахстане, - Дм.Бахур
00:30 Тайвань хочет атомную бомбу, - Ю.Тавровский
00:29 В Алма-Ате отменили Рождественские богослужения
00:19 Долларовая инфляция снесет Байдена
00:11 "Шал - кет!/Старик - уходи! Елбасы достал всех, - Александр Ситников
00:08 КазАрмия штурмует Алматы: идет бой
00:07 Похоже, песня Назарбаева спета, "терпелка" у казахов закончилась, - Юрий Енцов
00:06 Казахский протест: беспощадный, но не бессмысленный, - М.Синельников-Оришак
00:04 Пора вводить войска и брать под защиту русских Казахстана, - А.Дугин
00:03 Кирилл Рогов: Старик, уходи!
00:02 Николай Митрохин: Чисто казахский протест
00:01 Особенности казахстанского транзита, - Владислав Иноземцев
00:00 2022 год объявлен в Туркмении Годом "Эпоха народа с Аркадагом"
|23:43 Уволен глава КНБ Казахстана Масимов
22:44 Токаев бросил части ВДВ на освобождение Алматинского аэропорта
21:37 Режим ЧП введен на всей территории Казахстана. Токаев зовет ОДКБ на помощь
21:11 Казахстан в огне. Пора защищать русских и включать проект "Южная Сибирь"? - В.Хлюпин
19:32 "Токаев сделал величайшую глупость, объявив об отставке правительства", - Н.Мендкович
19:02 В Алматы горит здание гостелеканала "Казахстан"
18:58 Взяты штурмом и разгромлены акиматы Актюбинска. Осаждены акиматы Павлодара и Кустаная
18:45 Топливо для бунта: протестующие в Казахстане перешли к погромам
18:41 КазПротестующие захватили аэропорты в Алма-Аты и Актау
18:31 Казахский майдан координирует беглый экс-министр и олигарх Аблязов из Киева?
18:28 Глава минэнерго Украины заявил о блокировке транзита угля из Казахстана
17:31 Елбасы Назарбаев покинул Казахстан на российском самолете?
17:30 ЕлбаМорок. По всему Казахстану зафиксировано отключение интернета
17:27 Талдыкорган. Протестующие пытаются свалить памятник Елбасы
17:05 В Сибирь! Куда устремятся потоки мигрантов из США в случае краха страны?
16:44 Токаев сместил Назарбаева с должности главы Совбеза
15:28 Токаев в новом обращении обещает "максимально жестко" подавить "заговорщиков"
12:42 В Алматы горят: акимат, прокуратура и южная резиденция президента
12:12 Акимат Алматы взят штурмом. Идет атака на старый президентский дворец. Полицаи бегут...
12:09 Протесты в Казахстане. В центре Алматы вновь столкновения с полицией
11:48 В Госдуме РФ опасаются перерастания протестов в Казахстане в "оранжевую революцию"
11:32 Кыргызского дуумвира - Главу ГКНБ Камчыбека Ташиева госпитализировали "с пневмонией"... Закусывать надо
10:33 Итоги погрома в Таразе: банк и акимат разгромлены, 10 полицейских авто - сожжены
09:50 Алматы, утро: пострадавших - 137 полицейских и 53 гражданских лица (в реанимации 7)
08:57 Ерлан Карин - новый Госсекретарь Казахстана
08:40 Чертоги елбасизма устояли. Надолго ли? К итогам январского восстания, - В.Хлюпин
08:36 Казахстан: правительство Мамина отправлено в отставку. Врид премьера назначен Алихан Смаилов
08:31 Итоги январского восстания в Казахстане: задержаны 200 человек, 95 силовиков получили травмы
07:52 Задержан директор газоперерабатывающего завода в Жанаозене. Крайний найден!
07:50 Режим ЧП расширен на всю Алматинскую область
07:34 В Алматы ввели бронетехнику
00:40 Сопротивление жителей Казахстана силовикам попало на видео
00:33 "Это называется - феодализм". Хоким узбекской Кашкадарьи Азимов запретил вывозить семя хлопчатника из области
00:30 В январе Запад сделает все, чего требует Россия, до последнего пункта, - Яков Кедми
00:25 В Актау очевидцы сообщают о переходе силовиков на сторону протестующих
00:20 В Узбекском Бостанлыке построят... киногород площадью 50 гектар
00:19 Монголы возвращают на родину растасканных амерами в начале 90-х редких динозавров
|КазАрмия штурмует Алматы: идет бой
00:08 06.01.2022
Онлайн-трансляция происходящего в Казахстане
Во всей стране объявлен режим чрезвычайного положения. Токаев обратился за помощью к ОДКБ
В Казахстане митинги из-за повышения цен на сжиженный газ переросли в массовые беспорядки. Во всей стране введен режим ЧП. Президент Касым-Жомарт Токаев объявил, что возглавил Совбез Казахстана вместо Нурсултана Назарбаева. Он назвал протесты актом агрессии и заявил, что обратился за помощью к ОДКБ. Что происходит в стране - в онлайн-трансляции "Ъ".
23:49. KazTAG cообщает о планируемой на утро масштабной зачистке Алматы от мародеров. СМИ сообщают, что в городе идут грабежи торговых центров и банков.
23:21. СМИ сообщают об уличных боях на улицах Алматы. Слышны стрельба и взрывы.
видео тут -
https://www.kommersant.ru/doc/5155800