 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 06.01.2022
00:35  Евразийский экономический союз: что с ним происходит? - А.Савельев
00:32  О чем говорят нам беспорядки в Казахстане, - Дм.Бахур
00:30  Тайвань хочет атомную бомбу, - Ю.Тавровский
00:29  В Алма-Ате отменили Рождественские богослужения
00:19  Долларовая инфляция снесет Байдена
00:11  "Шал - кет!/Старик - уходи! Елбасы достал всех, - Александр Ситников
00:08  КазАрмия штурмует Алматы: идет бой

00:07  Похоже, песня Назарбаева спета, "терпелка" у казахов закончилась, - Юрий Енцов
00:06  Казахский протест: беспощадный, но не бессмысленный, - М.Синельников-Оришак
00:04  Пора вводить войска и брать под защиту русских Казахстана, - А.Дугин
00:03  Кирилл Рогов: Старик, уходи!
00:02  Николай Митрохин: Чисто казахский протест
00:01  Особенности казахстанского транзита, - Владислав Иноземцев
00:00  2022 год объявлен в Туркмении Годом "Эпоха народа с Аркадагом"
Среда, 05.01.2022
23:43  Уволен глава КНБ Казахстана Масимов
22:44  Токаев бросил части ВДВ на освобождение Алматинского аэропорта
21:37  Режим ЧП введен на всей территории Казахстана. Токаев зовет ОДКБ на помощь
21:11  Казахстан в огне. Пора защищать русских и включать проект "Южная Сибирь"? - В.Хлюпин
19:32  "Токаев сделал величайшую глупость, объявив об отставке правительства", - Н.Мендкович
19:02  В Алматы горит здание гостелеканала "Казахстан"
18:58  Взяты штурмом и разгромлены акиматы Актюбинска. Осаждены акиматы Павлодара и Кустаная
18:45  Топливо для бунта: протестующие в Казахстане перешли к погромам
18:41  КазПротестующие захватили аэропорты в Алма-Аты и Актау
18:31  Казахский майдан координирует беглый экс-министр и олигарх Аблязов из Киева?
18:28  Глава минэнерго Украины заявил о блокировке транзита угля из Казахстана
17:31  Елбасы Назарбаев покинул Казахстан на российском самолете?
17:30  ЕлбаМорок. По всему Казахстану зафиксировано отключение интернета
17:27  Талдыкорган. Протестующие пытаются свалить памятник Елбасы
17:05  В Сибирь! Куда устремятся потоки мигрантов из США в случае краха страны?
16:44  Токаев сместил Назарбаева с должности главы Совбеза
15:28  Токаев в новом обращении обещает "максимально жестко" подавить "заговорщиков"
12:42  В Алматы горят: акимат, прокуратура и южная резиденция президента
12:12  Акимат Алматы взят штурмом. Идет атака на старый президентский дворец. Полицаи бегут...
12:09  Протесты в Казахстане. В центре Алматы вновь столкновения с полицией
11:48  В Госдуме РФ опасаются перерастания протестов в Казахстане в "оранжевую революцию"
11:32  Кыргызского дуумвира - Главу ГКНБ Камчыбека Ташиева госпитализировали "с пневмонией"... Закусывать надо
10:33  Итоги погрома в Таразе: банк и акимат разгромлены, 10 полицейских авто - сожжены
09:50  Алматы, утро: пострадавших - 137 полицейских и 53 гражданских лица (в реанимации 7)
08:57  Ерлан Карин - новый Госсекретарь Казахстана
08:40  Чертоги елбасизма устояли. Надолго ли? К итогам январского восстания, - В.Хлюпин
08:36  Казахстан: правительство Мамина отправлено в отставку. Врид премьера назначен Алихан Смаилов
08:31  Итоги январского восстания в Казахстане: задержаны 200 человек, 95 силовиков получили травмы
07:52  Задержан директор газоперерабатывающего завода в Жанаозене. Крайний найден!
07:50  Режим ЧП расширен на всю Алматинскую область
07:34  В Алматы ввели бронетехнику
00:40  Сопротивление жителей Казахстана силовикам попало на видео
00:33  "Это называется - феодализм". Хоким узбекской Кашкадарьи Азимов запретил вывозить семя хлопчатника из области
00:30  В январе Запад сделает все, чего требует Россия, до последнего пункта, - Яков Кедми
00:25  В Актау очевидцы сообщают о переходе силовиков на сторону протестующих
00:20  В Узбекском Бостанлыке построят... киногород площадью 50 гектар
00:19  Монголы возвращают на родину растасканных амерами в начале 90-х редких динозавров
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    Казахстан   | 
КазАрмия штурмует Алматы: идет бой
00:08 06.01.2022

Онлайн-трансляция происходящего в Казахстане
Во всей стране объявлен режим чрезвычайного положения. Токаев обратился за помощью к ОДКБ

В Казахстане митинги из-за повышения цен на сжиженный газ переросли в массовые беспорядки. Во всей стране введен режим ЧП. Президент Касым-Жомарт Токаев объявил, что возглавил Совбез Казахстана вместо Нурсултана Назарбаева. Он назвал протесты актом агрессии и заявил, что обратился за помощью к ОДКБ. Что происходит в стране - в онлайн-трансляции "Ъ".

23:49. KazTAG cообщает о планируемой на утро масштабной зачистке Алматы от мародеров. СМИ сообщают, что в городе идут грабежи торговых центров и банков.

23:21. СМИ сообщают об уличных боях на улицах Алматы. Слышны стрельба и взрывы.

видео тут -
https://www.kommersant.ru/doc/5155800

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641416880
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