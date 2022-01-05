КазАрмия штурмует Алматы: идет бой

00:08 06.01.2022

Онлайн-трансляция происходящего в Казахстане

Во всей стране объявлен режим чрезвычайного положения. Токаев обратился за помощью к ОДКБ



В Казахстане митинги из-за повышения цен на сжиженный газ переросли в массовые беспорядки. Во всей стране введен режим ЧП. Президент Касым-Жомарт Токаев объявил, что возглавил Совбез Казахстана вместо Нурсултана Назарбаева. Он назвал протесты актом агрессии и заявил, что обратился за помощью к ОДКБ. Что происходит в стране - в онлайн-трансляции "Ъ".



23:49. KazTAG cообщает о планируемой на утро масштабной зачистке Алматы от мародеров. СМИ сообщают, что в городе идут грабежи торговых центров и банков.



23:21. СМИ сообщают об уличных боях на улицах Алматы. Слышны стрельба и взрывы.



видео тут -

https://www.kommersant.ru/doc/5155800