"Шал - кет!/Старик - уходи! Елбасы достал всех, - Александр Ситников

00:11 06.01.2022 "Не стреляйте своих граждан": Что творится в Казахстане и как протесты могут отразиться на России

Из-за "газовых" бунтов Токаев вводит режим ЧП

Александр Ситников



Касым-Жомарт Токаев объявил двухнедельное чрезвычайное положение в крупнейшем городе страны Центральной Азии Алматы и в западной Мангистауской области, где протесты переросли в насилие, сообщил рано утром 5 декабря офис президента Казахстана. Введен комендантский час - с 23 часов вечера до 7 часов утра, запрещены массовые собрания и митинги, ограничены передвижения.



А до этого поздно ночью Токаев обратился к нации с просьбой "не нападать на правительственные и военные учреждения" и даже пояснил почему - "это противозаконно". Пока он с тревогой в голосе по "телеку" умиротворял своих граждан, разгоряченная толпа пошла на штурм мэрии Алматы. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты.



"Демонстранты выходят на улицы уже третий день на фоне широко распространенного гнева по поводу повышения цен на сжиженный газ", - пишет Al Jazeera (Катар) с явной симпатией на стороне "бунтовщиков".



Издание поясняет, чем вызвана народная ярость: "Демонстранты в Жанаозене, центре нефтяной промышленности, где десятки людей были убиты в ходе протестов в 2011 году, вызванных увольнением нефтяников, призывавших к повышению заработной платы и улучшению условий труда, потребовали снизить цену сжиженного газа вдвое со 120 тенге ($ 0,27) за литр до уровня, на котором топливо продавалось в прошлом году".



Что касается реакции властей: под давлением сверху розничные торговцы снизили на четверть цену СПГ, тем не менее кабмин заявил, что дальнейшее снижение невозможно из-за производственных затрат. Чиновники утверждают, что якобы "искусственно заниженные цены делают производство сжиженного газа невозможным".



Люди, однако, не понимают скулежа их министров-нуворишей. Казахи живут в богатой нефтью стране, и при этом получают копейки. Словом, зачем поднимать цену на то, что находится под родной землей и ими же добывается? Дело в том, что многие переоборудовали свои автомобили под сжиженный газ, который до Нового года стоил намного дешевле бензина. Это как-то позволяло пользоваться машинами, теперь же при цене $ 0,27 (20 рублей) за литр СПГ многим "железный конь" просто стал не по карману. Вот и разозлись на власть бедняки.



Видео, опубликованные в интернете, показали подожженные полицейские машины в городе, а также бронетехнику, движущуюся по одной из его главных магистралей, что расценивается журналистами, как рост эскалации насилия. Токаев, "применив кнут, все-таки вернул пряник". 4 декабря вечером правительство объявило, что восстанавливает предельную цену в размере 50 тенге ($0,11 или 8,1 рубль) за литр в Мангистауской области.



НОВОСТИ СМИ2

Позднее из-за блокировки соцсетей, новостные агентства не смогли подтвердить подлинность роликов о подожженных полицейских машинах, о чем сообщается отдельно. Власти заблокировали мобильные приложения-мессенджеры на значительной части Казахстана.



Параллельно Токаев на своей страничке в Twitter обвинил в протестах неких "деструктивных личностей, которые хотят подорвать стабильность и единство нашего общества". И все-таки Касым-Жомарт Кемелевич пообещал: "Другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в том числе в ходе завтрашнего рабочего совещания в столице".



Интернетовский люд отреагировал жесткими комментариями прямо в твиттере президента.



Гуля Алмамбетова: "…только не сажайте всех подряд".



Vyacheslav Abramov: "Блокировка КазТАГа и Орды - чистый акт цензуры, абсолютно нелепый и глупый. Требуем немедленно разблокировать сайты наших коллег и прекратить давление на СМИ".



Assem Zhapisheva: "Не стреляйте и не бейте своих граждан".



Рост цен на бензин в Казахстане: Протесты переросли в беспорядки

В целом информация, в том числе и в России, подается так, будто все началось 2 января в городе Жанаозен из-за внезапного скачка цен на автомобильный газ. На самом деле, двукратное увеличение стоимости СПГ на заправках стало последней каплей, переполнившей чашу терпения народа. В Казахстане, если верить соцсетям, подорожало буквально все, в том числе из-за роста таможенных сборов. Особенно бесит людей утильсбор и скачок ценников на продукты питания и жилье.



Так что неудивительно, что обычное, на самом деле, собрание простых людей в Жанаозене быстро распространилось на близлежащие деревни Мангистауской области, а затем во многих других регионах на западе - в таких городах, как Актау, Атырау и Актобе. К 4 января люди уже массово вышли на улицы за многие сотни километров от очага протеста - в южном Таразе, Шымкенте и Кызылорде, а также на севере - в Уральске и Костанае. Вспыхнул народный гнев в Алматы и Нур-Султане, в наиболее благополучных агломерациях страны.



Форумчанка алио олио (@shainazavr) привела видео одной из таких демонстраций, под которым написала "Нас было ОЧЕНЬ много, впервые такое видела". Наблюдатели и журналисты подтверждают, что "такого еще не было в Казахстане".



На фото: сотрудники полиции и участники акции протеста против повышения цен на сжиженный газ.

На фото: сотрудники полиции и участники акции протеста против повышения цен на сжиженный газ. (Фото: AP Photo/Vladimir Tretyakov/ТАСС)

По словам юзера с ником Vyacheslav Abramov, "задержания в Алматы вчера и сегодня особенно жесткие. Видимо, у полиции установка не допустить протестов тут любой ценой. Почти везде людям дали собраться, в Алматы - жесткое силовое подавление".



Многочисленные фото разгона демонстрантов на площади Республики в Алматы показывают накал противостояния. Газета Eurasianet пишет: "Столкновения в Алматы продолжались всю ночь на 5 января. После того, как полиция разогнала толпу с площади Республики, часть толпы направилась примерно на два километра вниз по склону, в другое историческое место города - на площадь Астаны, где в советское время располагалось здание правительства".



И все-таки пока не ясен размах протестов и потенциал "газовой революции". Об этом косвенно говорит факт, что международные СМИ вяло комментировали события этих четырех дней (начиная со 2 января). Журналистская братия реально "проснулась" только сегодня ночью после событий на площади Республики. Сейчас все гадают, что будет дальше. Дело в том, что в городе Актобе стражи порядка отказались арестовывать протестующих. Дескать, "они (полицейские) с народом и не будут поднимать руку" Об этом сообщил портал Orda.kz. Плохой сигнал для Токаева.



На фото: участники акции против повышения цен на сжиженный газ на площади Республики. После встречи правительственной комиссии с демонстрантами, повышенная 1 января 2022 года цена на газ была снижена с $ 0,27 до $ 0,11

На фото: участники акции против повышения цен на сжиженный газ на площади Республики. После встречи правительственной комиссии с демонстрантами, повышенная 1 января 2022 года цена на газ была снижена с $ 0,27 до $ 0,11 (Фото: Диана Матвеева/Orda.kz/ТАСС)

Периодически проскакивают лозунги "Шал, кет!", что переводится как "Старик, уходи!" Есть только одно толкование этого призыва и касается оно Назарбаева, якобы тайного кукловода Токаева. В частности, Eurasianet поясняет: "Скандирование, обычно понимаемое как отсылка к бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву, который продолжает оказывать значительное влияние из-за кулис, было слышно на многих демонстрациях".



Вряд ли выросшие цены на автомобильное топливо (нам бы такие) стали детонатором массовых протестов. Казахи обозлены на власть тем, что в массе своей живут бедно - в богатой нефтью и ресурсами стране. Люди на протестах только и говорят о том, что доходы от экспорта распределяются несправедливо, а якобы средняя заработная плата в Казахстане в размере 250 000 тенге ($ 575 или 42550 рублей) лишний раз показывает, что одни получают все, а другие не могут купить СПГ по 120 тенге за литр ($ 0,27 или 19 рублей).



Была бы на самом деле "средняя токаевская" зарплата наиболее часто встречаемой, никто и не вышел бы на улицы против властей. Да, в отчетах властей доходы казахов растут вот уже несколько лет, но у преобладающего большинства они как были низкими, так и остались, несмотря на экспорт нефти. Зато резко увеличились траты на еду, жилье, лекарства и вот теперь на топливо для автомобилей.



Люди говорят: "Мы могли бы жить так же хорошо, как жители Дубая, благодаря нефтяным доходам, если бы только они не были разграблены". Но все достается только блатной верхушке. Она в Казахстане называется правящей партией "Нур Отан", которая побеждает всегда - даже если ее ненавидит народ.



Это вам ничего не напоминает?!



5.01.22 Источник - svpressa.ru

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