Долларовая инфляция снесет Байдена

00:19 06.01.2022

Патрик Бьюкенен: Долларовая инфляция снесет Байдена

В наступившем году Америка заглянет в бездну, а вместе с ней - весь мир



Патрик Бьюкенен



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"Надежда - это штука с перьями, / Которая сидит в душе", - писала Эмили Дикинсон*. "И тяжкой должна быть буря / Которая могла бы смутить эту маленькую Птичку / Которая согревала столь многих".



Заглядывая в 2022 год, в преддверии грядущих штормов 2022 года, понятно, что этой, некогда подававшей надежды, стране придется прибегнуть к своим резервам.



Каких штормов?



Страну внезапно захлестывает омикронный вариант коронавируса, закрывающий школы, магазины, рестораны и бары, которые только недавно были открыты. В последнюю неделю 2021 года дважды были установлены рекорды новых случаев заражения.



Приближается ли пятая волна пандемии всего через два года после того, как в марте 2020 года обрушилась волна первая?



Что здесь обнадеживает?



В то время как число инфицированных стремительно растет, и вновь растет смертность, вариант омикрона, по-видимому, менее серьезен и менее смертоносен, чем вариант Дельта, и он, возможно, менее долговечен.



От медицинского сообщества можно услышать надежду на то, что вариант Омикрон может вытеснить Дельту и - как это произошло в Южной Африке - выжечь себя.



Тем не менее, если нынешний уровень заболеваемости и смертности сохранится, то к весне у нас может быть миллион смертей, связанных с вирусом.



Второй шторм - экономический. Инфляция сейчас составляет 6,8%, что является самым высоким показателем со времен последних дней Джимми Картера и первых дней Рональда Рейгана.



Если эта тенденция сохранится, то в ноябре следующего года инфляция может нанести сокрушительный удар по партии и президентству Джо Байдена. И, согласно газете "Вашингтон пост" очень скоро, возможно, именно это и произойдет: "Высокий потребительский спрос, продолжающиеся проблемы с цепочками поставок и появление варианта коронавируса Омикрон угрожают и в 2022 году продлить резкий рост цен, потенциально сделав инфляцию главной экономической проблемой нового года".



Что касается экономического роста США, то прогнозы на первый квартал 2022 года снижаются с 5,2% до 2,2%.



И с этой точки зрения мир не выглядит более спокойным.



Во вторую неделю января, вероятно, в Женеве, по требованию президента России Владимира Путина начнутся переговоры США с Россией о гарантиях того, что Украина не будет принята в НАТО и никакое наступательное оружие США не будет размещено ни в одной пограничной стране, откуда оно может быть использовано для нападения на Россию с "уведомлением" всего за несколько минут.



Обнадеживающая новость: Путин, как сообщается, приказал вернуть 10 000 из 100 000 российских военнослужащих на границе с Украиной на места их базирования в глубине России.



Тем не менее, трудно поверить, что Путин блефует, когда он говорит, что если Украине будет предложено стать полноправным членом НАТО, то Россия позаботится о том, чтобы этого никогда не произошло.



Что касается Китая, то нет никаких признаков того, что он отказывается от каких-либо своих территориальных требований - на границе Гималаев с Индией, с полудюжиной стран-соперников в Южно- и Восточно-Китайском морях, а также с Тайванем.



Вероятно, лучшее, на что мы можем надеяться в условиях нарастающего тайваньского кризиса, - это то, что Китай отложит свои настойчивые требования об аннексии острова с 24-миллионным населением на то время, пока он переваривает бывший недавно свободным город Гонконг.



Переговоры с Ираном о взаимном возвращении к ядерной сделке 2015 года, похоже, приближаются к моменту "Если не можешь сам, так дай попробовать другим!" Если переговоры провалятся без возвращения Ирана к ограничениям в рамках этой сделки, то в начале 2022 года мы услышим более оживленные разговоры о "других вариантах" и "Плане Б". А это - синонимы атак США на ядерные объекты Тегерана.



Над всем вышесказанным нависает гложущая и растущая озабоченность американского народа в связи с физическими и умственными способностями своего президента.



Месяц назад опрос журнала Politico показал, что, хотя 46% американцев и считают, что психически Байден подходит для своей должности, 48% с этим все же не согласны. В том же опросе только около половины всех американцев сочли, что Байден пребывает "в добром здравии".



Стихли все эти разговоры о том, что несколько месяцев назад Байден был государственным деятелем высшей квалификации, возможно, вторым Франклином Д. Рузвельтом или Линдоном Б. Джонсоном.



Тем не менее, болезни и кризисы, с которыми сталкивается страна из-за инфляции, из-за Китая, России, Ирана, из-за взрыва массовых расстрелов и убийств в крупных городах и из-за нашей кровоточащей границы, принадлежат не только Байдену; они принадлежат Америке. Они наши. Если неудачу потерпит Джо Байден, не добьется успеха страна.



Тем не менее, с середины августа в среднем по стране опросы показывают, что Байден "тонет" и погружается все глубже. Его рейтинг неодобрения сейчас на 10 пунктов выше, чем его рейтинг одобрения, который находится на низком уровне - в районе 40 процентов.



Что ждет нас в будущем?



Последние новости довели до 23-х число демократов Палаты представителей, которые уходят на пенсию или ищут другую должность, вместо того, чтобы баллотироваться на переизбрание в 2022 году. В то же время, чтобы вернуть себе большинство в Палате представителей, Республиканской партии необходимо получить всего пять мест в палате из 435 членов.



Большинство экспертов считают, что демократы потеряют Палату представителей, а если они это сделают, то в течение следующих двух лет правительство США окажется в тупике. Не очень-то подходящая формула для восстановления утраченного национального единства или цели.



Автор - Патрик Джозеф "Пэт" Бьюкенен (Joseph Patrick "Pat" Buchanan) - американский политик и публицист, в 1969-2000 гг. - идеолог крайне правой фракции Республиканской партии. В 1969-1974 гг. - помощник и спичрайтер президента Ричарда Никсона. В 1974 году - советник президента Джеральда Форда. В 1985-1987 гг. - руководитель отдела по связям с общественностью администрации президента Рональда Рейгана. Баллотировался в президенты в 1992 и 1996 гг. от Республиканской партии и в 2000 г. - от Реформистской партии. Теле- и радиоведущий, журналист, писатель.



Перевод Сергея Духанова. Публикуется с разрешения издателя.



* Эмили Элизабет Дикинсон (англ. Emily Elizabeth Dickinson; 10 декабря 1830 года, Амхерст, Массачусетс - 15 мая 1886 года, там же) - американская поэтесса.