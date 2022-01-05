В Алма-Ате отменили Рождественские богослужения

00:29 06.01.2022

Виолетта Ханенева



Ночные Рождественские богослужения, которые должны пройти в ночь с 6 на 7 января, отменены в Алма-Ате из-за комендантского часа. Об этом сообщил РИА "Новости" председатель Отдела по взаимодействию церкви и общества Казахстанского митрополичьего округа Русской православной церкви (РПЦ), ключарь Вознесенского кафедрального собора в Алма-Ате протоиерей Александр Суворов.



"Уже отменены ночные Рождественские богослужения в ночь с 6 на 7 января в связи с комендантским часом с 23.00. Предварительно, богослужение назначено на утро 10.00, однако нам надо пережить эту ночь и завтрашний день, потому что ситуация критическая, и посмотреть, что будет", - уточнил Суворов, добавляя, что верующих попросили не собираться из-за "опасной для жизни и здоровья" ситуации.



Представитель церкви отметил при этом, что протестующие не тронули храм Христа Спасителя в северо-западной части Алма-Аты.



"Там шел бой с полицией, однако протестующие вполне доброжелательно относились к храму, никаких попыток провокаций и нападений в сторону храмов не было. Пока мы не слышали, что были какие то провокации в сторону церкви", - рассказал Суворов.



Протесты в Казахстане начались 2 января в городе Жанаозен Мангистауской области из-за повышения цены за литр сжиженного газа до 120 тенге (около 21 рубля). До этого цена литра газа составляла 60 тенге. Спустя два дня в Алма-Ате и ряде других городов начались столкновения протестующих с полицией и военными. Стычки также происходили в Актобе, Таразе, Актау и прочих населенных пунктах.



СМИ сообщают, что несколько десятков протестующих направляются к аэропорту Алма-Аты. "Аэрофлот" уже отменил рейс в этот город, поскольку там введено чрезвычайное положение и въезд в город ограничен.