Тайвань хочет атомную бомбу, - Ю.Тавровский

00:30 06.01.2022

Тайвань хочет атомную бомбу

официально Тайвань придерживается положений Договора о нераспространении ядерного оружия, хотя и обладает не только финансовыми ресурсами, но и технологиями, позволяющими создать ядерное оружие



Юрий Тавровский



В Тайбэе впервые открыто заговорили о необходимости противопоставить Пекину собственное ядерное оружия. Статья вышла в англоязычной газете "Тайбэй таймс" 4 января.



Напомню, что тайваньская ядерная программа стартовала в 1967 году на базе Института ядерных исследований при Чжуншаньском институте науки и техники. Был закуплен исследовательский реактор в Канаде, из США привезли низкообогащенный плутоний якобы для гражданской энергетической программы. В 70-е годы успешно развивалась программа обогащения плутония с использованием тяжелых водяных реакторов. Военная программа была обнаружена инспекторами МАГАТЭ и в 1976 году официально свернута.



Однако, по данным американской разведки, тайваньцы к тому времени уже успели разработать устройства, готовые к испытаниям. Эти данные были получены от сбежавшего в декабре 1987 года в США тайного американского агента, полковника Чан Сянь-и, который был заместителем директора Института ядерных исследований. На основании прихваченных им документов американские эксперты заключили, что Тайвань уже осуществил контролируемую ядерную реакцию и был в годе-двух от приобретения полноценной бомбы. Во время ракетных обстрелов через Тайваньский пролив в 1985–1986 годах возглавлявший тогда тайваньскую администрацию Ли Дэн-хуэй предложил открыто возобновить программу, но не получил необходимой поддержки.



Официально Тайвань придерживается положений Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), хотя и обладает не только серьезными финансовыми ресурсами, но и передовыми технологиями, позволяющими быстро создать ядерное оружие. Шесть действующих энергоблоков на АЭС нарабатывают плутоний из привозного урана. Неофициально же тайваньские дипломаты в Тайбэе на мой прямой вопрос о наличии ядерного оружия с улыбкой повторили знаменитый ответ Голды Меир: "Во-первых, у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, мы его применим".