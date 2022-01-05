О чем говорят нам беспорядки в Казахстане, - Дм.Бахур

00:32 06.01.2022

О чем говорят нам беспорядки в Казахстане

России остается лишь роль зрителей и горечь попкорна



Дмитрий Бахур



Сегодняшние беспорядки в Казахстане показывают не то насколько важны цены на углеводородов...



Беспорядки в Казахстане в очередной раз говорят нам, что нужно работать на земле.



Если в военном деле есть понимание, что ни самолеты, ни ракетные комплексы не берут города и не устанавливают контроль над территорией, что вся современная технология не избавляет пехоту от необходимости нести на своих плечах основную задачу войны... То в политике, особенно на пространстве экс-СССР, утвердилось какое-то ложное убеждение, что можно технологиями и точечными вливаниями в условную "элитку" держать под контролем страны, влиять на их внутреннюю политику.



Эта схема работает всегда только до той поры, пока реальным парням эта территория не интересна.



Но при этом эти самые парни, занимающиеся реальной политикой, а не пытающиеся переложить в реальность сценарные заготовки из фильма "Хвост виляет собакой", плотно работают на земле. Подкармливают различные группки из "гражданского общества" от любителей кошек и макраме до различной адекватности националистов. Причем националисты всегда у них ходят в любимчиках.



Российская же политическая культура сводится к играм в небесах геополитики. Опускаться же вниз, в грязь работы на земле не только никому не желалось, а считалось моветоном и всячески пресекалось. Ведь эта политика нижнего уровня пачкала собой все хрустальные шахматные фигуры, разрушала гармонию музыки небесных сфер геополитики.



Работать с русскими на севере Казахстана, усиливать их позиции в местных властных структурах, финансировать, обучать – ни организационно, ни финансово на это никто не хотел тратиться. Покойный Эдуард Лимонов со всем, присущим ему, романтическим максимализмом рвался на Север Казахстана. Уже в нулевых нам казалось, что уже почти поздно, что годы упущены. Но мы исходили из принципа, что никогда не поздно начать. Причем лучше начать, чем не начинать. Агитация и пропаганда. Информационная и организационная работа с разрозненным русским сопротивлением казахскому национализму, подкрепляемому в той или иной степени властями. Вот что нужно было делать. Вот чем хотел заняться Эдуард Лимонов, сидя в алтайской избушке на пасеке Пирогова, в селе Банное. Неверное толкование статей и писем поставило крест на этой затее.



В тоже самое время наш вероятный противник все эти годы никуда не уходил и продолжал работать со всей этой низовой политикой. Не боясь испачкать руки, оставив стерильные хрустально-чистые шахматные фигуры в пространстве головы Бжезинского.



Сейчас в Вашингтоне решили сильно зарубиться с Китаем. США надо противопоставить желанию Пекина вернуть себе Тайвань что-то реальное. Госдеп дернул за все подготавливаемые годами рычажки и струнки – и мы наблюдаем, как бастуют по всей не самой густонаселенной стране.



Руководство Казахстана может и выдюжит этот бунт. Мудрый Назарбаев перенес столицу на Север страны, уйдя из Алма-Аты – города не совсем дружелюбного к нему. Но после того, как страсти улягутся в Нурсултане задумаются над тем, что делать дальше. И вероятность того, что власти Казахстана изменят свою позицию насчет баз США на своей территории, перестает быть близкой к нулю. Назарбаев не стал в свое время подписывать Беловежские соглашения, но и не потребовал от КГБ арестовать заговорщиков.



В Москве и Пекине приходится гадать не только о том: подавят ли власти тарифный протест или нет, но и о том: перебежит ли Казахстан в другой лагерь или останется верен соглашениям.



И при любом развитии сюжета у России в Казахстане на земле нет никого. Остается лишь роль зрителей и горечь попкорна.



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