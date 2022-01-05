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Евразийский экономический союз: что с ним происходит? - А.Савельев
00:35 06.01.2022

Александр
Савельев

5 января 2022 |

Отношения ЕАЭС с другими интеграционными объединениями на евразийском пространстве носят больше политический, чем экономический характер, и это объяснимо: без выстраивания стабильных и конструктивных межгосударственных отношений трудно говорить о масштабных совместных проектах. Тем не менее соглашение между Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), наиболее крупной международной организацией в Евразии, и ЕАЭС включает в себя не только вопросы безопасности, борьбы с наркотрафиком и терроризмом, но и проблематику регионального развития, в первую очередь создание надежной транспортной инфраструктуры как основы международного экономического сотрудничества и развития национальных экономик. Эффективная современная логистика сама по себе может выступать драйвером экономического роста, стимулируя производство и потребление за счет повышения уровня доступности к товарам и услугам. Взаимная увязка развития транспортных коридоров ЕАЭС с китайским проектом "Один пояс - один путь" обеспечивает синергетический эффект в части роста товарооборота, но она также увеличивает зависимость стран-участниц от транзита и сбыта китайских товаров, а также политического и экономического влияния КНР, которое с годами становится доминирующим в регионе.

Отношения ЕАЭС с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) ограничены декларациями и взаимным изучением интеграционного опыта. Заключение в 2016 году договора о создании Зоны свободной торговли (ЗСТ) с одним из членов АСЕАН - Вьетнамом не привело к значительному росту торгово-экономических связей Евразийского союза, в первую очередь его локомотива - России, с СРВ и не повлекло активизации торгово-экономических связей со странами АСЕАН в целом. Без последовательной и настойчивой работы, изучения возможностей расширения взаимодействия и создания точек роста сотрудничества нет оснований рассчитывать на значительный прогресс в ближайшие годы. Сложившаяся структура внешнеэкономических связей с обеих сторон оставляет место в основном для экспорта российских вооружений и мирного атома, другие области, включая цифровую экономику, остаются пока на периферии.

Доля России во внешнеторговом обороте АСЕАН составляет менее 1%, при этом экономические связи других участников ЕАЭС со странами АСЕАН настолько слабы и несистемны, что находятся в рамках статистической погрешности. КНР остается ключевым партнером АСЕАН с долей 20% для экспорта и около 30% импорта стран Ассоциации.

Значительно более серьезный интерес для Евразийского союза представляет активное вовлечение в его деятельность бывших республик СССР, в первую очередь Узбекистана и Азербайджана. В пользу такого направления развития ЕАЭС говорит и географическая близость, и сохраняющаяся схожесть технологических укладов, и уровень взаимного исторического и культурного проникновения. Экономическая взаимозависимость, необходимость понимания интересов партнера способны оказать умиротворяющее воздействие на открытые и тлеющие межнациональные и межгосударственные конфликты.

Узбекистан с 11 декабря 2020 г. является государством - наблюдателем ЕАЭС и ведет активную подготовительную работу по нескольким наиболее актуальным направлениям взаимодействия с Евразийским союзом, включая гармонизацию национального законодательства с нормами ЕАЭС в целях беспрепятственной торговли, членство в Евразийском банке развития (ЕАБР) и управляемом им Евразийском фонде стабилизации и развития (ЕФСР) - важнейших финансовых институтах Союза.

У Ташкента свое видение целей ЕАЭС, там говорят не только о свободной торговле, но, прежде всего, о научной и производственной кооперации, синергии экономических потенциалов.

В Узбекистане приводят конкретные примеры такого взаимодействия: модернизация "Уралмашзаводом" технологических линий Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК), производство "Ростсельмашем" агротехники на базе Чирчикского завода сельхозтехники, разработка в партнерстве с "Лукойлом" проекта освоения газовых месторождений группы "Кандым-Хаузак-Шады", строительство совместно с Газпромом газохимического комплекса в Сурхандарьинской области. https://paruskg.info/u_sosedey/190307-vstuplenie-uzbekistana-pridast-impuls-uglubleniju-integracii-v-eajes-uzbekistanskij-jekspert.html

Внимание Ташкента к возможностям технологической, производственной и финансовой кооперации в ЕАЭС заслуживает самого серьезного отношения и поддержки.

Азербайджан до сих пор не является даже наблюдателем при ЕАЭС. Участие Армении в Евразийском союзе на фоне застарелого армяно-азербайджанского конфликта очевидно табуировало этот вопрос до прошлогодних военных действий и подписанных, но пока мало исполняемых соглашений о разблокировании транспортных коридоров и нормализации торгово-экономических отношений между бывшими республиками СССР с учетом интересов их ближайших соседей - России, Ирана и Турции.

Влияние Турции на Азербайджан и другие страны Закавказья и Центральной Азии может в перспективе отрицательно сказаться на их экономическом развитии и государственной независимости, постепенно подчиняя их геополитическим амбициям Анкары. Поэтому участие в альтернативных интеграционных форматах, помимо прямого экономического эффекта (по оценкам, Азербайджану ЗСТ с ЕАЭС принесет от 0,5 до 1 млрд долл. в год за счет таможенного регулирования), обеспечит Баку более устойчивую и независимую геополитическую региональную позицию.

Сближение Азербайджана с ЕАЭС будет выгодно не только для Баку, оно будет способствовать преодолению Арменией сложнейшего кризиса, пониманию и следованию собственным долгосрочным национальным интересам, достойному примирению с соседями.

Развитие ЕАЭС не должно ограничиваться созданием зоны свободной торговли или освобождением миграционных потоков из той же Киргизии от любого внутреннего контроля России. Создание эффективных финансовых инструментов развития и контроля хозяйственной деятельности, включая стабилизирующие внутреннюю инфляцию стран-членов наднациональные органы, является безусловным приоритетом ЕАЭС.

Внутренняя социально-экономическая волатильность стран ЕАЭС, которую резко и опасно подчеркнули ошибки руководства Казахстана, приведшие за несколько дней к далекоидущим последствиям, в очередной раз обостряют повестку - создание и исполнение единой наднациональной политики.

Источник - regnum.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641418500
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