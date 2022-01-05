"Кровавый Касым" не отмоется до конца жизни... Восставших окружили и добивают в центре Алматы

08:37 06.01.2022

центре Алма-Аты силовики окружили группу погромщиков

Бронетехника вышла к центральной площади Алма-Аты. По данным СМИ, десятки вооруженных людей оказывают силовикам сопротивление



В Алма-Ате с утра началась спецоперация по зачистке города от мародеров. Как сообщает агентство "Sputnik Казахстан", к утру военные на бронетранспортерах окружили погромщиков в центре.



По данным издания, всего в операции участвуют около 50 единиц техники. Силовики стараются не допустить прорыва вооруженных людей к президентской резиденции.



Агентство ТАСС сообщает, что в районе здания администрации, которое накануне было захвачено вооруженными людьми, идет интенсивная перестрелка.



Накануне погромщикам в Алма-Ате удалось захватить несколько административных зданий, в том числе управление Комитета национальной безопасности и здание районного отделения полиции, где им удалось захватить огнестрельное оружие. Вечером 5 января под контроль участников беспорядков ненадолго переходил аэропорт крупнейшего города Казахстана.



Комендатура Казахстана поздно вечером сообщила о начале антитеррористической операции в городе. Силовики взяли под контроль аэропорт. Местные СМИ сообщали, что через громкоговорители местных жителей уговаривали разойтись по домам.



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Появилось видео военной операции в центре Алматы



Появилось видео военной операции в центре Алматы. На кадрах, снятых корреспондентом ТАСС Валерием Шарифулиным, видна военная техника и стреляющие из автоматов солдаты.



Ранее сообщалось, что силовики окружили по периметру Площадь республики. Военные взяли в кольцо около 200 вооруженных зачинщиков беспорядков. Позже оцепление сняли.



Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители Жанаозена и Актау в Мангистауской области выступили против повышения цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алматы 4-5 января произошли столкновения с силовиками. По всей стране отключили интернет, временно прекратили вещание ряда телеканалов.



Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в республике чрезвычайное положение, отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Он сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности организации заявил о намерении направить в Казахстан миротворцев.



видео тут -

https://24.kg/proisshestvija/219489_poyavilos_video_voennoy_operatsii_vtsentre_almatyi/