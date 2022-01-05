В Казахстане остановили работу банков и вновь отключили интернет

08:46 06.01.2022

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В Казахстане остановили работу банков и отключили интернет

ТЕКСТ: КОНСТАНТИН КАТЫШЕВ, 6 января 2022,



Очередь за деньгами у отделения Халык банка в Нур-Султане

Национальный банк Казахстана сообщил о временном прекращении деятельности всех финансовых организаций.

Власти Казахстана приостановили работу всех банковских учреждений и временно ограничили доступ к интернету. Об этом сообщает Интерфакс в четверг, 6 января.



"Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана, принимая во внимание проведение контртеррористических операций силовыми структурами и учитывая временные сбои в работе интернета, а также для защиты здоровья и жизни работников финансовых организаций и потребителей финансовых услуг, сообщает о временном прекращении деятельности всех финансовых организаций", – заявил официальный представитель Национального банка республики Олжас Рамазанов.



В свою очерель издание Sputnik Казахстан обнародовалао фотографии большой очереди у отделения Халык банка в Нур-Султане.



"Люди массово снимают там деньги, поскольку другие банки закрыты. Второй день из-за отсутствия интернета в магазинах нет безналичного расчета", – говорится в сообщении.



Sputnik Казахстан

Также в Казахстане введено временное ограничение на доступ к интернету, сообщил государственный телеканал Хабар 24.



"Казахстан временно находится оффлайн, в стране введено ограничение на доступ к интернету. В течение дня жители страны наблюдают проблемы с доступом к социальным сетям и мессенджерам, работает лишь сотовая связь", – говорится в сообщении телеканала.



В информации поясняется, что в условиях ЧП госорганы имеют право приостановить работу сетей. "Власти подчеркивают, что эти меры направлены не на ограничение прав граждан, а на обеспечение безопасности", – сообщил телеканал.



Сейчас в Казахстане не работают ряд сайтов государственных органов Казахстана. Среди них сайты президента, минздрава, Нацбанка, МВД, мэрии Алма-Аты и Нур-Султана. Также не работают сайты СМИ.



Ранее стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан Коллективные миротворческие силы в связи с обращением президента страны Касым-Жомарта Токаева.



На этой неделе в Казахстане митинги из-за повышения цен на газ переросли в массовые беспорядки. В Алматы и других городах начались столкновения с полицией. В итоге силовики начали зачистку.