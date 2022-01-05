Конец эпохи Назарбаева, - "НГ"

08:52 06.01.2022

Токаев усиливает свои позиции

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января выступил с обращением к народу, в котором сообщил, что занял пост председателя Совета безопасности Казахстана, являвшийся рычагом первого президента Нурсултана Назарбаева. Сам Назарбаев оставил эту должность. В обращении Токаев обещал расправиться с заговорщиками и продолжить политические и экономические реформы. Однако полностью взять ситуацию под контроль пока не удалось.



Президент Токаев сообщил, что находится в столице и выезжать не собирается. "Как президент я обязан защищать безопасность и спокойствие наших граждан, заботиться о целостности Казахстана. Принятые мною меры нацелены на благополучие многонационального Казахстана. Но эти меры пока недостаточны. Обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков", - заявил глава государства. Он не уточнил, кто эти заговорщики и каковы их цели, однако пообещал действовать максимально жестко.



"Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизнь и жизнь близких. Это вопрос безопасности нашего государства. Уверен, народ меня поддержит", - подчеркнул Токаев.



Однако пост председателя Совбеза Казахстана закреплен за Назарбаевым пожизненно сразу двумя законами – "О первом президенте РК" (Республики Казахстан- "НГ") и "О совете безопасности РК". Как в Нур-Султане решили этот юридический казус, пока не понятно. Не исключено, что договорились полюбовно. Токаеву за три года нахождения во власти удалось ослабить влияние дочери первого президента Дариги Назарбаевой, расширить свои полномочия, снизить влияние партии "Нур Отан" и, наконец, избавиться от премьера Аскара Мамина. Сегодня Токаев берет под контроль МВД и армию.



В Алма-Ате, Актобе и Актау продолжаются беспорябдки. Остановлена работа телеканалов НТК, Первый и канал Евразия. Отключены мессенджеры и социальные сети. Подожжены некоторые здания администраций, разгромлен ряд магазинов, остановлена работа аэропорта в Актау. В Талды-Кургане снесли памятник Нурсултану Назарбаеву. Сам елбасы (лидер нации) готов покинуть Казахстан для лечения, об этом сообщил источник "Эха Москвы" в МИД России. По другим источникам, Назарбаев с ближайшим окружением уже покинул Казахстан. "Элита пытается спастись бегством. Судя по данным Flightradar, из Казахстана в Швейцарию и другие страны Европы вылетело около 10 бизнес-джетов", - сообщил ТГ-канал.



"Очевидно, что события - это никакой не "мирный протест", с демократическими или социальными лозунгами никто не выступает", - написал на своей странице в сети Facebook политолог Данияр Ашимбаев. Беспорядки, по его мнению, были синхронно организованы в нескольких регионах страны. "Протестующих" уже пора называть тем, кем они являются - боевиками и штурмовиками. "Сильно сомневаюсь, что тут дело в ДВК (запрещенная в Казахстане партия Демократический выбор Казахстана – "НГ" или околосоровских структурах, как предполагают некоторые СМИ", - отметил Ашимбаев.



По его словам, четко видна превентивная подготовка, планирование и синхронизация. Идет захват и разгром административных зданий, сопутствующее мародерство, запугивание населения, разгром социальных объектов, атаки на журналистов, которые могут запечатлеть лица штурмовиков "для истории". Толпа быстро вооружается, переходя от дубинок к автоматам. Власть, судя по всему, парализована и не знает, что делать. Судя по тому, что в Алма-Ате силовики применяют только дубинки или светошумовые гранаты, то у них нет санкции даже на водометы. Режим ЧП распространен уже на Алматинскую область и столицу Нур-Султан. "У толпы нет ни лидеров, ни лозунгов. Переговоры, к которым периодически призывает население, вести не с кем. Но у толпы есть организаторы, есть явный центр управления. Какие цели он преследует? Это очень интересный вопрос. Понятно, что на данный момент взять власть в стране они не смогут. Если даже власти страны все-таки не решатся на более жесткое сопротивление, то могут вмешаться соседи. Это тоже надо учитывать. Скорее целью является захват максимального количества плацдармов - в первую очередь в центре крупных городов для последующего передела сфер влияния", - отметил Ашимбаев.



5.01.22