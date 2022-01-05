Вылезшая из подвалов и нор полиция Алматы рапортует о "десятках ликвидированных террористов"

08:56 06.01.2022

В Алма-Ате при попытках штурма административных зданий ликвидированы десятки нападавших, говорится в сообщении полиции. Личности участников беспорядков устанавливаются, передает ТАСС.



Как сообщил ранее телеграм-канал "Sputnik Казахстан", военные покинули площадь Республики в Алма-Ате, оцепление снято. "Как минимум двое погромщиков остаются на баррикадах махать флагами", - говорится в сообщении. В четверг утром военные окружили около 200 вооруженных участников беспорядков, СМИ сообщали о перестрелке.



Массовые протесты в Казахстане начались после Нового года. Местные жители были недовольны двукратным ростом цен на сжиженный газ.



В Алма-Ате 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов.