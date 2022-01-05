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Британцы о протестах: у жителей Казахстана есть нечто, чего нет у нас, - Daily Mail
09:01 06.01.2022

Daily Mail (Великобритания): в Казахстане вспыхнули массовые беспорядки из-резкого повышения цен на газ
Британцы о протестах: у жителей Казахстана есть нечто, чего нет у нас (Daily Mail)

логотип Daily mailDaily Mail, Великобритания
В Казахстане разъяренные толпы атаковали бронетранспортеры правительственных сил и поджигали полицейские автомобили, рапортует Daily Mail. Власти идут на уступки и вместе с тем отправляют армию, чтобы та восстановила порядок. Британские читатели удивлены. "У жителей Казахстана есть нечто, чего нет у нас", - резюмируют они.
Комментарии читателей
05.01.2022
Дэвид Аверре (David Averre)
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение сроком на две недели в Алматы, крупнейшем городе этой среднеазиатской страны, и в Мангистауской области, где продолжаются акции протеста против повышения цен на топливо. Об этом сообщила президентская администрация.

Указ президента предполагает введение комендантского часа с 11 вечера до 7 утра, запрет на массовые мероприятия и ограничение передвижения людей и транспорта.

"Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными", - заявил Токаев в своем видеообращении несколькими часами ранее.

"Власть не падет, но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог", - подчеркнул он.

Город Алматы, финансовая столица Казахстана, расположенная на юго-востоке страны, погрузилась в хаос вечером во вторник, 4 января. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона протестов. Акции прошли на западе страны из-за резкого повышения цен на сжиженных газ.

Во вторник, 4 января, правительство страны объявило о введении ограничений на рост цен на сжиженный газ после того, как протесты докатились до Алматы. Резкое удорожание газа в Казахстане произошло в первые же дни нового года.

Многие жители Казахстана переоборудовали свои автомобили таким образом, чтобы они работали на сжиженном газе, потому что это топливо гораздо дешевле бензина. Однако правительство страны заявило, что поддерживать цены на газ на таком низком уровне невозможно, и отменило ограничения 1 января. В результате резкого повышения цен уже 2 января в городе Жанаозен вспыхнули протесты с участием тысяч местных жителей.

[…> Демонстрации быстро распространились и на другие районы в Мангистауской области и охватили запад страны, в том числе областной центр Актау и поселок, где живут работники крупнейшего в стране производителя нефти, компании "Тенгизшевройл".

[…> В среду, 5 января, в Казахстане был ограничен доступ к мессенджерам Telegram, Signal и WhatsApp. Кроме того, власти заблокировали два независимых новостных сайта, которые сообщали о ходе протестов.

Начиная с воскресенья, 2 января, протесты вспыхивали разных городах республики, численность населения которой составляет около 19 миллионов человек.

Комментарии читателей:

basser9

Нашему правительству стоит помнить о протестах против подушного налога в Великобритании. Всему есть предел.

Passing the buck

У жителей Казахстана есть нечто, чего нет у нас, - смелость.

Lawfullyvictimised

Все это идет к нам, потому что мы тоже начинаем ощущать реальность последствий решения остановить производство по всему миру и начать печатать деньги. Я предсказывал такой поворот событий, когда весь мир только начинал бороться с вирусом. Нельзя попросту заставить все население страны прекратить производство товаров и услуг, не столкнувшись с последствиями этого решения для тех, кто должен зарабатывать себе на жизнь. Эти люди серьезно пострадали. И в результате мы получаем гнев и бунты.

ZlataS

Сценарий всегда один. Украина - это номер два. Сверхдержава нуждается в стране с огромными запасами природных ресурсов.

Ackerman

Почему мы, британцы, не можем поступить так же? Мы позволяем нашему правительству садиться нам на шею. Для них действуют одни правила, а для всех нас - другие. Нам нужно подняться на ноги, чтобы с нами начали считаться.

MrsM2017

Пресса готова печатать все, что угодно. На самом деле это были протесты против вакцинации. Они не имеют никакого отношения к ценам на топливо. По крайне мере они попали в газеты.

Randall Mindy

А мы в Соединенном Королевстве продолжаем прогибаться - снова и снова.

Fusspotty

Заголовок в газетах в начале следующего года: в Англии вспыхнули бунты против резкого роста цен на отопление.

Non-binary roger

Отлично, Казахстан! Такие буны должны проходить здесь, но люди в Великобритании слишком напуганы, чтобы выступить против правительства клоунов.

Dwills

Провал политики энергетической безопасности. Давайте прекратим эту безумную гонку за экологически чистым топливом до тех пор, пока мы не сможем гарантировать энергетическую безопасность Соединенного Королевства.

Squanchy ответил Dwills

Казахстан - это страна, богатая нефтью и газом, с относительно небольшим населением. Тем не менее, она сталкивается с точно такими же проблемами. Они не имеют никакого отношения к зеленой энергетике. Вы бы знали это, если бы не были настолько невежественны.

Sam Ebb

Одна и та же история о росте цен на энергоносители во всем мире. Как будто мы имеем дело с реализацией какой-то зеленой программы глобалистов. Но постойте!

johnwickingshire123 ответил Sam Ebb

Настройте всех против горючих ископаемых, навяжите вакцинацию и цифровые платежи, спровоцируйте чрезмерную инфляцию, а потом конфискуйте активы и передайте их гигантским корпорациям.

truthman1989

Боже, а наши полицейские опустились бы на колени и начали бы делать селфи с протестующими.

Оригинал публикации: Riots break out in Kazakhstan over soaring gas prices as angry mobs pelt government armoured vehicles and set police cars alight and the army is sent in to restore orderОпубликовано 05/01/2022

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641448860
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