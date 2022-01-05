Казахский бунт: Шойгу бросил десантников в Байконур, - "СП"

09:10 06.01.2022

Москва готова с оружием защитить свои военные объекты в охваченной беспорядками стране

Виктор Сокирко



На фото: военнослужащие во время контртеррористической операции против участников массовых акций беспорядков. Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау, где жители митинговали против высоких цен на топливо

На фото: военнослужащие во время контртеррористической операции против участников массовых акций беспорядков. Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау, где жители митинговали против высоких цен на топливо (Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)

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Нынешняя ситуация в Казахстане не могла оставить Россию равнодушной по целому ряду причин, в числе которых и наличие в этой стране целого ряда российских военных объектов. А их нужно защитить не только от банального мародерства взбунтовавшейся, но хорошо организованной толпы, но и от возможного доступа к секретным технологиям и оборудованию. Там один только космодром Байконур чего стоит!



У России в Казахстане имеется целый "букет" военных объектов. Это, в первую очередь, 5-й Государственный космодром (в составе Байконура), отдельный полк транспортной авиации в Костанае, отдельный радиотехнический узел в Приозерске на полигоне Сары-Шаган, там же находится Государственный испытательный полигон средств ПВО и ПРО, а также 20-я отдельная измерительная станция РВСН в поселке Новая Казанка. Военными базами в прямом понимании этого значения их назвать нельзя, там нет наступательных видов вооружения, да и личный состав имеет лишь стрелковое оружие у подразделений охраны. А вот "начинка" у объектов достаточно серьезная.



Отставка правительства в списке требований - лишь на пятом месте

Охраной российских объектов в Казахстане в большей степени занимались местные правоохранительные структуры и спецслужбы. Внутренний периметр был под контролем российских военных, для чего использовались немногочисленные российские подразделения охраны - большего было и не нужно. В сложившейся обстановке, когда власти Казахстана оказались не в состоянии контролировать ситуацию, а часть армии перешла на сторону повстанцев, возникла угроза захвата российских военных объектов.



Москва оперативно отреагировала на эти угрозы. Минувшей ночью было принято решение о кратковременном вводе на территорию Казахстана Коллективных миротворческих сил ОДКБ. Озвучил его президент Армении Никол Пашинян, поскольку он в 2022 году является председателем Совета коллективной безопасности этой организации. В Организацию Договора о коллективной безопасности помимо Казахстана, входят Киргизия, Таджикистан, Белоруссия и Россия. Понятно, что решение принималось именно в Кремле. Москва первой и направила свои военные подразделения в Казахстан, с формулировкой "с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране", что соответствует 4-й статье Договора. Реальная же цель - оперативно прикрыть свои военные объекты на территории Казахстана.



Появились сообщения, что Россия направляет в Байконур свои ЧВК для охраны космодрома. Возможно, что частные военные компании будут впоследствии задействованы в этом процессе, но армия способна отреагировать гораздо оперативнее. Еще, как говорится, не высохли чернила на подписи о вводе миротворцев ОДКБ в Казахстан, а российские военно-транспортные самолеты с десантниками на борту уже были в воздухе. Как сообщается, в "первой волне" находится рота спецназа 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ (Псков) и рота 45-й отдельной бригады специального назначения. В состоянии повышенной готовности находятся и группы 2-й и 24-й бригад спецназа Центрального военного округа, а также 55-й батальон горной бригады ЦВО.



Судя по тому, что в переброске российских десантников в Казахстан используются самолеты военно-транспортной авиации Ил-76 и тяжелый Ан-124, в составе групп находится и бронетехника. Маловероятно, что самолеты ВТА держат курс на аэродром Костоная - этот казахстанский город находится на севере страны, а вот аэродром "Крайний", который Россия арендует у Казахстана, расположен в 6 километрах от космодрома Байконур.



Не меньшую важность представляет и 10-й отдельный радиотехнический узел в Приозерске на берегу озера Балхаш. Сам полигон Сары-Шаган утратил свое первоначальное предназначение, когда он активно использовался для испытания противоракетного оружия и баллистических ракет. Остался измерительный комплекс Государственного испытательного полигона средств ПВО и ПРО, который обеспечивает фиксацию всех характеристик испытываемых боевых блоков запускаемых с полигона Капустин Яр.



А вот расположенная здесь радиолокационная станция входит в российскую систему предупреждения о ракетном нападении и обеспечивает контроль воздушного и космического пространства со стороны Пакистана, центрального и западного Китая, "добивает" до акватории Индийского океана.



20-я отдельная измерительная станция РВСН в поселке Новая Казанка Северо-Казахстанской области была сокращена в 2010 году, однако ее оборудование частично сохранилось и действует в интересах российской армии.



Маловероятно, что миротворческие силы ОДКБ, в первую очередь их российская составляющая, примут участие в боевых действиях на территории Казахстана против протестующих. Это задача местных сил правопорядка и казахстанской армии. Как отмечает сейчас председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, миротворцы будут обеспечивать безопасность объектов и инфраструктуры. Не уточнял, каких именно, однако речь в первую очередь идет именно о российских военных стратегических объектах. Возможно, что при обострении ситуации в Казахстане будут взяты под охрану дипломатические представительства России в этой стране.



Какие силы может послать Москва в Казахстан для защиты безопасности своих граждан и объектов? Предполагается возможная отправка, помимо десантников, которые уже улетели в Казахстан, подразделений КСОР ОДКБ. В российскую составляющую Коллективных сил оперативного реагирования входят 31-я отдельная десантно-штурмовая бригада (Ульяновск) и 98-я воздушно-десантная дивизия (Иваново). Они могут быть подкреплены и другими подразделениями ВДВ России, а также мотострелковых, инженерных и авиационных частей - по обстановке.



В самом Казахстане в КСОР входят 37-я десантно-штурмовая бригада и батальон оперативного назначения. Надо полагать, что они сейчас уже задействованы в пресечении беспорядков в ряде городов страны. Белоруссия может представить своих миротворцев - 103-ю отдельную воздушно-десантную бригаду, а вот в КСОР Таджикистана, Киргизии и Армении входит по одному батальону. Впрочем, никто из лидеров этих стран пока не заявлял о готовности помочь Казахстану. Оперативно отреагировала лишь Россия - ей есть что защищать.