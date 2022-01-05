 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 06.01.2022
12:02  Комендатура Алматы: наши потери - 12 "двухсотых", 353 - "трехсотых"
12:00  В Алма-Ату прибыл первый борт с российскими войсками
11:51  Конец евразийского мифа, - Н.Ульянов
10:48  В Бишкеке проходит акция протеста против ввода миротворцев ОДКБ в Казахстан
10:43  Кыргызы готовы послать "миротворцев" в Казахстан
10:37  Токаев сформировал Особую следгруппу по наказанию восставших. Судить будут "тройкой"?
10:18  В Якутске протестующий из солидарности с братьями-казахами поджег ковер на входе в Дом правительства

10:08  Поменяли кресло блатному ушлепку. Асет Иргалиев - новый глава Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана
09:48  С третьей попытки раздолбая-мистификатора Догоева все-таки выгнали из Минцифры Киргизии
09:23  Восставшие продолжают удерживать центр Актау
09:10  Казахский бунт: Шойгу бросил десантников в Байконур, - "СП"
09:01  Британцы о протестах: у жителей Казахстана есть нечто, чего нет у нас, - Daily Mail
08:56  Вылезшая из подвалов и нор полиция Алматы рапортует о "десятках ликвидированных террористов"
08:52  Конец эпохи Назарбаева, - "НГ"
08:46  В Казахстане остановили работу банков и вновь отключили интернет
08:37  "Кровавый Касым" не отмоется до конца жизни... Восставших окружили и добивают в центре Алматы
02:15  ОДКБ направит миротворцев в Казахстан
00:35  Евразийский экономический союз: что с ним происходит? - А.Савельев
00:32  О чем говорят нам беспорядки в Казахстане, - Дм.Бахур
00:30  Тайвань хочет атомную бомбу, - Ю.Тавровский
00:29  В Алма-Ате отменили Рождественские богослужения
00:19  Долларовая инфляция снесет Байдена
00:11  "Шал - кет!/Старик - уходи! Елбасы достал всех, - Александр Ситников
00:08  КазАрмия штурмует Алматы: идет бой
00:07  Похоже, песня Назарбаева спета, "терпелка" у казахов закончилась, - Юрий Енцов
00:06  Казахский протест: беспощадный, но не бессмысленный, - М.Синельников-Оришак
00:04  Пора вводить войска и брать под защиту русских Казахстана, - А.Дугин
00:03  Кирилл Рогов: Старик, уходи!
00:02  Николай Митрохин: Чисто казахский протест
00:01  Особенности казахстанского транзита, - Владислав Иноземцев
00:00  2022 год объявлен в Туркмении Годом "Эпоха народа с Аркадагом"
Среда, 05.01.2022
23:43  Уволен глава КНБ Казахстана Масимов
22:44  Токаев бросил части ВДВ на освобождение Алматинского аэропорта
21:37  Режим ЧП введен на всей территории Казахстана. Токаев зовет ОДКБ на помощь
21:11  Казахстан в огне. Пора защищать русских и включать проект "Южная Сибирь"? - В.Хлюпин
19:32  "Токаев сделал величайшую глупость, объявив об отставке правительства", - Н.Мендкович
19:02  В Алматы горит здание гостелеканала "Казахстан"
18:58  Взяты штурмом и разгромлены акиматы Актюбинска. Осаждены акиматы Павлодара и Кустаная
18:45  Топливо для бунта: протестующие в Казахстане перешли к погромам
18:41  КазПротестующие захватили аэропорты в Алма-Аты и Актау
18:31  Казахский майдан координирует беглый экс-министр и олигарх Аблязов из Киева?
18:28  Глава минэнерго Украины заявил о блокировке транзита угля из Казахстана
17:31  Елбасы Назарбаев покинул Казахстан на российском самолете?
17:30  ЕлбаМорок. По всему Казахстану зафиксировано отключение интернета
17:27  Талдыкорган. Протестующие пытаются свалить памятник Елбасы
17:05  В Сибирь! Куда устремятся потоки мигрантов из США в случае краха страны?
16:44  Токаев сместил Назарбаева с должности главы Совбеза
15:28  Токаев в новом обращении обещает "максимально жестко" подавить "заговорщиков"
12:42  В Алматы горят: акимат, прокуратура и южная резиденция президента
12:12  Акимат Алматы взят штурмом. Идет атака на старый президентский дворец. Полицаи бегут...
12:09  Протесты в Казахстане. В центре Алматы вновь столкновения с полицией
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Казахский бунт: Шойгу бросил десантников в Байконур, - "СП"
09:10 06.01.2022

Москва готова с оружием защитить свои военные объекты в охваченной беспорядками стране
Виктор Сокирко

На фото: военнослужащие во время контртеррористической операции против участников массовых акций беспорядков. Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау, где жители митинговали против высоких цен на топливо
На фото: военнослужащие во время контртеррористической операции против участников массовых акций беспорядков. Акции протеста в Казахстане начались 2 января в городах Жанаозен и Актау, где жители митинговали против высоких цен на топливо (Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС)
РЕКЛАМА

Нынешняя ситуация в Казахстане не могла оставить Россию равнодушной по целому ряду причин, в числе которых и наличие в этой стране целого ряда российских военных объектов. А их нужно защитить не только от банального мародерства взбунтовавшейся, но хорошо организованной толпы, но и от возможного доступа к секретным технологиям и оборудованию. Там один только космодром Байконур чего стоит!

У России в Казахстане имеется целый "букет" военных объектов. Это, в первую очередь, 5-й Государственный космодром (в составе Байконура), отдельный полк транспортной авиации в Костанае, отдельный радиотехнический узел в Приозерске на полигоне Сары-Шаган, там же находится Государственный испытательный полигон средств ПВО и ПРО, а также 20-я отдельная измерительная станция РВСН в поселке Новая Казанка. Военными базами в прямом понимании этого значения их назвать нельзя, там нет наступательных видов вооружения, да и личный состав имеет лишь стрелковое оружие у подразделений охраны. А вот "начинка" у объектов достаточно серьезная.

Отставка правительства в списке требований - лишь на пятом месте
Охраной российских объектов в Казахстане в большей степени занимались местные правоохранительные структуры и спецслужбы. Внутренний периметр был под контролем российских военных, для чего использовались немногочисленные российские подразделения охраны - большего было и не нужно. В сложившейся обстановке, когда власти Казахстана оказались не в состоянии контролировать ситуацию, а часть армии перешла на сторону повстанцев, возникла угроза захвата российских военных объектов.

Москва оперативно отреагировала на эти угрозы. Минувшей ночью было принято решение о кратковременном вводе на территорию Казахстана Коллективных миротворческих сил ОДКБ. Озвучил его президент Армении Никол Пашинян, поскольку он в 2022 году является председателем Совета коллективной безопасности этой организации. В Организацию Договора о коллективной безопасности помимо Казахстана, входят Киргизия, Таджикистан, Белоруссия и Россия. Понятно, что решение принималось именно в Кремле. Москва первой и направила свои военные подразделения в Казахстан, с формулировкой "с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране", что соответствует 4-й статье Договора. Реальная же цель - оперативно прикрыть свои военные объекты на территории Казахстана.

Появились сообщения, что Россия направляет в Байконур свои ЧВК для охраны космодрома. Возможно, что частные военные компании будут впоследствии задействованы в этом процессе, но армия способна отреагировать гораздо оперативнее. Еще, как говорится, не высохли чернила на подписи о вводе миротворцев ОДКБ в Казахстан, а российские военно-транспортные самолеты с десантниками на борту уже были в воздухе. Как сообщается, в "первой волне" находится рота спецназа 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ (Псков) и рота 45-й отдельной бригады специального назначения. В состоянии повышенной готовности находятся и группы 2-й и 24-й бригад спецназа Центрального военного округа, а также 55-й батальон горной бригады ЦВО.

Судя по тому, что в переброске российских десантников в Казахстан используются самолеты военно-транспортной авиации Ил-76 и тяжелый Ан-124, в составе групп находится и бронетехника. Маловероятно, что самолеты ВТА держат курс на аэродром Костоная - этот казахстанский город находится на севере страны, а вот аэродром "Крайний", который Россия арендует у Казахстана, расположен в 6 километрах от космодрома Байконур.

Не меньшую важность представляет и 10-й отдельный радиотехнический узел в Приозерске на берегу озера Балхаш. Сам полигон Сары-Шаган утратил свое первоначальное предназначение, когда он активно использовался для испытания противоракетного оружия и баллистических ракет. Остался измерительный комплекс Государственного испытательного полигона средств ПВО и ПРО, который обеспечивает фиксацию всех характеристик испытываемых боевых блоков запускаемых с полигона Капустин Яр.

А вот расположенная здесь радиолокационная станция входит в российскую систему предупреждения о ракетном нападении и обеспечивает контроль воздушного и космического пространства со стороны Пакистана, центрального и западного Китая, "добивает" до акватории Индийского океана.

20-я отдельная измерительная станция РВСН в поселке Новая Казанка Северо-Казахстанской области была сокращена в 2010 году, однако ее оборудование частично сохранилось и действует в интересах российской армии.

Маловероятно, что миротворческие силы ОДКБ, в первую очередь их российская составляющая, примут участие в боевых действиях на территории Казахстана против протестующих. Это задача местных сил правопорядка и казахстанской армии. Как отмечает сейчас председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, миротворцы будут обеспечивать безопасность объектов и инфраструктуры. Не уточнял, каких именно, однако речь в первую очередь идет именно о российских военных стратегических объектах. Возможно, что при обострении ситуации в Казахстане будут взяты под охрану дипломатические представительства России в этой стране.

Какие силы может послать Москва в Казахстан для защиты безопасности своих граждан и объектов? Предполагается возможная отправка, помимо десантников, которые уже улетели в Казахстан, подразделений КСОР ОДКБ. В российскую составляющую Коллективных сил оперативного реагирования входят 31-я отдельная десантно-штурмовая бригада (Ульяновск) и 98-я воздушно-десантная дивизия (Иваново). Они могут быть подкреплены и другими подразделениями ВДВ России, а также мотострелковых, инженерных и авиационных частей - по обстановке.

В самом Казахстане в КСОР входят 37-я десантно-штурмовая бригада и батальон оперативного назначения. Надо полагать, что они сейчас уже задействованы в пресечении беспорядков в ряде городов страны. Белоруссия может представить своих миротворцев - 103-ю отдельную воздушно-десантную бригаду, а вот в КСОР Таджикистана, Киргизии и Армении входит по одному батальону. Впрочем, никто из лидеров этих стран пока не заявлял о готовности помочь Казахстану. Оперативно отреагировала лишь Россия - ей есть что защищать.

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641449400
Новости Казахстана
- Заявление Главы государства Касым-Жомарта Токаева в связи со сложившейся ситуацией в стране
- Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы
- Кадровые перестановки
- Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране
- Синдром Жанаозена-2022
- Раз в 10 лет
- Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшихся на площади Ынтымак в городе Актау
- Рабочий график главы государства
- А. Мамин: По поручению Главы государства К. К. Токаева Правительство примет меры по ситуации в г. Жанаозен
- Депутаты Мажилиса встретились с протестующими жителями Актау
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  