Восставшие продолжают удерживать центр Актау

09:23 06.01.2022

6 января 2022, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Ситуация в Казахстане. В Актау митингующие остаются на центральной площади



Несколько сотен митингующих остаются на центральной площади в Актау. Об этом сообщили казахские СМИ.



Они рассказывают, что новые участники митинга прибывают на площадь. Они самовольно оцепили площадь заграждениями.



Патрульных машин и полиции нет. Мобильная связь и интернет на площади отсутствуют.



Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители Жанаозена и Актау в Мангистауской области выступили против повышения цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алматы 4-5 января произошли столкновения с силовиками. По всей стране отключили интернет, временно прекратили вещание ряда телеканалов.



Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в республике чрезвычайное положение, отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Он сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности организации заявил о намерении направить в Казахстан миротворцев.