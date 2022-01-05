Восставшие продолжают удерживать центр Актау

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09:23 06.01.2022
6 января 2022, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Ситуация в Казахстане. В Актау митингующие остаются на центральной площади
Несколько сотен митингующих остаются на центральной площади в Актау. Об этом сообщили казахские СМИ.
Они рассказывают, что новые участники митинга прибывают на площадь. Они самовольно оцепили площадь заграждениями.
Патрульных машин и полиции нет. Мобильная связь и интернет на площади отсутствуют.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители Жанаозена и Актау в Мангистауской области выступили против повышения цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алматы 4-5 января произошли столкновения с силовиками. По всей стране отключили интернет, временно прекратили вещание ряда телеканалов.
Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в республике чрезвычайное положение, отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Он сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности организации заявил о намерении направить в Казахстан миротворцев.