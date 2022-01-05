С третьей попытки раздолбая-мистификатора Догоева все-таки выгнали из Минцифры Киргизии

09:48 06.01.2022

Теперь официально. Дастан Догоев освобожден от должности главы Минцифры



Дастан Догоев освобожден от занимаемой должности министра цифрового развития. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Отмечается, что соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.



Другим его указом на вакантное место исполняющим обязанности главы Минцифры назначен Талантбек Иманов. Президент также постановил внести его кандидатуру на согласование в Жогорку Кенеш для назначения на должность министра цифрового развития.