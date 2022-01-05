 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Поменяли кресло блатному ушлепку. Асет Иргалиев - новый глава Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана
10:08 06.01.2022

Токаев сменил главу Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил главой Агентства по стратегическому планированию и реформам Асета Иргалиева. Ранее он возглавлял Министерство национальной экономики.
"Назначить Иргалиева Асета Армановича председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан", - говорится в указе Токаева.

Перед этим агентство возглавлял Кайрат Келимбетов, он снят с должности.

Источник - russian.rt.com
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