Поменяли кресло блатному ушлепку. Асет Иргалиев - новый глава Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана

10:08 06.01.2022

Токаев сменил главу Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил главой Агентства по стратегическому планированию и реформам Асета Иргалиева. Ранее он возглавлял Министерство национальной экономики.

"Назначить Иргалиева Асета Армановича председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан", - говорится в указе Токаева.



Перед этим агентство возглавлял Кайрат Келимбетов, он снят с должности.