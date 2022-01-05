В Якутске протестующий из солидарности с братьями-казахами поджег ковер на входе в Дом правительства

10:18 06.01.2022

Погромы, тем временем, перекинулись на Россию. В Якутске мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, поджег ковер на входе в Доме правительства №2, заявив, что поддерживает протесты в Казахстане, сообщает агентство SakhaNews.



По данным СМИ, мужчина облил ковер на входе в здание неизвестной горючей жидкостью с криками о "поддержке казахов, братьев-тюрков". Сотрудники полиции позднее задержали подозреваемого в поджоге.



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https://www.1sn.ru/274945.html