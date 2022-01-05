Токаев сформировал Особую следгруппу по наказанию восставших. Судить будут "тройкой"?

10:37 06.01.2022

6 января 2022, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Президент Казахстана поручил создать следственную группу по событиям в стране



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству страны создать специальную следственную группу для выявления причин произошедших событий. Об этом сообщили казахские СМИ.



Группа должна также установить и привлечь к уголовной и административной ответственности всех виновных. В ее составе представители Генпрокуратуры, МВД, КНБ и других структур. Вооруженным силам, КНБ, МВД, Нацгвардии и другим силовым структурам поручили повысить боевую готовность и оснащенность, моральный дух военнослужащих.



Акиматам регионов обеспечить достойную материальную поддержку семьям погибших сотрудников полиции и Вооруженных сил. Кроме того, на базе call-центра 1414 организуют прямую линию для предоставления гражданам информации о пострадавших и пропавших без вести.



Правительство создаст комиссии по оценке суммы ущерба, понесенного в результате беспорядков, и приступит к работе по восстановлению административных зданий, социальных объектов, жилых домов в Алматы и других регионах после стабилизации ситуации.



Поручено оказать поддержку пострадавшим предпринимателям, обеспечить восстановление стабильной и бесперебойной работы банков второго уровня и других финансовых организаций после стабилизации ситуации и защищать диппредставительства, субъекты иностранных инвестиций и бизнеса зарубежных компаний.



Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители Жанаозена и Актау в Мангистауской области выступили против повышения цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алматы 4-5 января произошли столкновения с силовиками. По всей стране отключили интернет, временно прекратили вещание ряда телеканалов.



Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в республике чрезвычайное положение, отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Он сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности организации заявил о намерении направить в Казахстан миротворцев.