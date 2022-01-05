Кыргызы готовы послать "миротворцев" в Казахстан

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10:43 06.01.2022
6 января 2022, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Кыргызстан не исключил участия в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане
В соответствии с решением главы государства и Совета ОДКБ Кыргызстан подтвердил готовность оказать всемерную поддержку братскому Казахстану и в необходимой мере выполнить союзнические обязательства в рамках Организации Договора о коллективной безопасности в связи с обращением президента РК Касым-Жомарта Токаева. Об этом на экстренном заседании кабмина заявил его глава Акылбек Жапаров.
На заседании обсудили текущую общественно-политическую ситуацию в стране, сложившуюся в связи с эскалацией напряженности и введением чрезвычайного положения в Казахстане. Акылбек Жапаров заслушал доклады руководителей силовых ведомств по обстановке на кыргызско-казахской границе и возможным угрозам по перемещению преступных элементов и оружия на территорию КР.
Даны поручения министерствам финансово-экономического блока принять меры по обеспечению бесперебойной работы банковской системы и продовольственно-топливной безопасности республики.
Кабинет министров решил в рамках поручения президента Садыра Жапарова инициировать сегодня после обеда чрезвычайное заседание Жогорку Кенеша. Докладчиком на заседании назначен заместитель председателя кабмина Камчыбек Ташиев. На него возложено оперативное руководство правительственным штабом по реагированию на развитие событий в Казахстане.
Члены кабинета министров также обсудили и приняли решения по ряду других вопросов.