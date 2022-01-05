В Бишкеке проходит акция протеста против ввода миротворцев ОДКБ в Казахстан

10:48 06.01.2022

6 января 2022, Бишкек - 24.kg, Юрий КОПЫТИН



В Бишкеке у здания парламента собрались гражданские активисты, протестующие против решения ОДКБ об использовании в Казахстане миротворческих сил. Поддержать акцию пришли около 20 человек.



"Мы собрались спонтанно, чтобы выразить протест. Повлиять на мнение депутатов. Мы против решения ОДКБ потому, что силы организации можно использовать только при внешней агрессии. То, что происходит в Казахстане, - это внутренние процессы. Мы считаем, что Кыргызстан и другие страны ОДКБ не должны вмешиваться", - сказала Клара Сооронкулова.



Собравшиеся просят депутатов Жогорку Кенеша принять отрицательное решение. Сегодня парламент собирается на внеочередное заседание. За закрытыми дверями нардепы должны принять решение об отправке кыргызстанских военных в Казахстан.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители Жанаозена и Актау в Мангистауской области выступили против повышения цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алматы 4-5 января произошли столкновения с силовиками. По всей стране отключили интернет, временно прекратили вещание ряда телеканалов.



Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в республике чрезвычайное положение, отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Он сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности организации заявил о намерении направить в Казахстан миротворцев.