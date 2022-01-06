Конец евразийского мифа, - Н.Ульянов

11:51 06.01.2022

Конец евразийского мифа

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Даже если Россия не введет войска в Казахстан, она потеряет очень много.



Символ евразийства - статуя Назарбаева - через минуты падет.



Николай Ульянов

Главный редактор

ИА "Росбалт"

Очень много слов сказано аналитиками про закономерный итог особого пути Казахстана с точки зрения формирования единой нации, про величайшего елбасы, с которым Путин ручкался буквально перед Новым годом в Питере, а теперь его ищут где-то под Ростовом рядом с землями зажиточного местного жителя Виктора Януковича, про великие идеи евразийства с поклоном к Великой России, так радовавшие сердца отечественных патриотов-чиновников и журналистов-чиновников времен президентства Владимира Путина.



Да что там говорить, эти идеи вроде бы, по слухам, доминировали в умах наших власть предержащих настолько, что план "великого трансфера" 2024 года намеревались провести по казахстанской схеме, возможно, с творческими дополнениями в виде поглощения Белоруссии и прочих ожидаемых радостных бонусов от приятного хода колеса истории на 1/8 части суши. Но вот в наших болотах это колесо заело, и машина приятных ожиданий летит в … Ну вы понимаете куда.



И Россия зависла в раздумьях, какой из плохих вариантов поведения ей выбрать - ввести войска в Казахстан по просьбе ставленника елбасы и рисковать получить там партизанскую войну на десятилетия вроде афганской или чеченской или воздержаться и отдать важнейший пограничный регион с 3-миллионным русским населением непонятно кому с возможным его переходом под патронат Китая. И очередной провал нашей внешней политики, а иначе эту ситуацию охарактеризовать нельзя, говорит как о компетенции на соответствующем направлении сотрудников МИД РФ и расхваленных спецслужб, которые по факту "косячат" в любой своей громкой операции, так и об общем видении момента кремлевскими и правительственными аналитиками, если таковые еще имеют место быть.



Итак, про всякие внутренние перипетии казахской самостийности много сказано, но главный вопрос для нас, россиян, остается без ответа: как следует нашей стране реагировать на революцию (давайте называть вещи своими именами) в соседнем, важнейшем, после Украины, государстве постсоветского пространства?



Как мне представляется, худший вариант - отправлять войска. Явно в Казахстане речь идет не об отдельных бандах террористов, как говорит президент Токаев, а об общем настрое большей части населения, очень недовольного несменяемой властью со всеми традиционными для пространства экс-СССР признаками разложения - коррупцией, кумовством, несправедливыми судами, полицейским произволом и т. п. Просто, как и во всех революциях, есть активный ее элемент, вплоть до террористов и прочих душегубов, а есть базис, на который те опираются. Все мы в той или иной форме знакомы с трудами классиков марксистско-ленинской философии и представляем, как эта машина истории работает. Как бы ни хоронили этих классиков нынешние вожди, возомнившие себя умнее предшественников, нарекшиеся елбасы и прочими новомодными эпитетами, а по факту оказавшиеся лузерами как минимум евразийского масштаба.



Любой ввод российских войск в суверенную страну равнозначен ее оккупации, ведь в конституции этой страны о такой возможности ничего не сказано. Просьба властей Казахстана о таком вводе с апелляцией к договору ОДКБ несостоятельна, поскольку речь не идет о внешней угрозе. Сейчас, на ходу, в Нур-Султане (кстати, а как скоро столицу переименуют нынешние власти ввиду такой обстановки. Завтра?) срочно придумывают подходящие обстоятельства. Вроде как некие террористические организации готовили для нынешних протестов боевиков за пределами страны. И где же, и кто эти государства? Тишина. Таковой она останется и после ввода наших войск, потому что нужны доскональные доказательства в отношении других стран, а их у Астаны (Нур-Султана или как там еще) явно нет. Соответственно, есть риск залететь, как в Афганистане, - вход рубль, выход червонец.



Есть у этого решения и другая неприятная, мягко говоря, сторона - финансовая. Как всегда в таких случаях, страны-оккупанты (грубо, но сути явления соответствует) тратят чудовищные средства для умиротворения местного враждебного населения, создания в другой стране источников дорогостоящей рабочей силы, ускоренного восстановления инфраструктуры и т. п. Ну, вспомните республики Советской Прибалтики с их суперсовременными заводами электроники и авто, пляжами, ресторанами, костелами и прочими объектами народного хозяйства. Где сейчас все это? То же самое в Афганистане, только с местным колоритом. Если СССР не потянул Афганистан, то где уверенность, что Россия вытянет Казахстан?



Отсылы к богатым природным ресурсам Казахстана, дивидендами от продажи которых можно будет покрыть издержки российского бюджета, неубедительны - в случае западных санкций эти ресурсы перейдут в разряд подпольных с соответствующим их обесцениванием. Кстати, я думаю, эту дорогу мы еще не прошли даже с Крымом, ЛДНР и Белоруссией, куда уж там заглядываться на Казахстан. Хотя, конечно, фантазеров и фанатиков не остановить разумными примерами из недавней истории и они могут поэкспериментировать с титульной нацией, придумать суперсоюз славянских и братских им неславянских регионов экс-СССР и отделиться финансово и экономически от остального мира. Финал закономерен, но почему бы не попробовать?



Второй вариант - отказаться от ввода войск и ограничиться вербальными и экономическими посылами. Он хорош, с моей точки зрения, всем, но репутация путинской супердержавы будет подпорчена. Особенно накануне сверхраспиаренных переговоров с США и НАТО о "красных линиях" и гарантиях безопасности. Я, кстати, был бы уверен, что никакого ввода войск в Алма-Ату не будет, если бы не эти непонятно зачем раскрученные пропагандой, и российской, и американской, переговоры непонятно о чем, но с закосом на новые Хельсинки. В общем, тут есть некая логическая ловушка, и как ее Кремлю обойти, собственно, меня не касается, слава богу. Но при любом ее решении осадок останется. Хотя он будет несопоставим с ущербом в случае ввода войск и затяжной войны.



Осадок этот, кстати, осядет (простите за тавтологию) не только на идее евразийства с российским доминированием (ей, скорее всего, в ближайшей перспективе однозначно случится конец), но и на всей схеме существования СНГ. Потому что оставшиеся страны СНГ (особенно входящие в ОДКБ) в очередной раз (после армяно-азербайджанской войны) убедятся, что в этой мутной воде ловить нечего и стоит присмотреться к другим центрам силы.



В общем, для нашей внешней политики, которая не устает гордиться собой, случился очередной раунд катастройки (если помните, было в 1990-х такое определение, созданное от слов "перестройка" и "катастрофа"). Искренне верю, что мидовские бонзы не будут из-за этого резать себе животы, как неадекватные самураи после поражения во Второй мировой. Ведь впереди еще столько простора для фиаско, а здоровье надо беречь, патриоты на каждом углу не валяются.



Николай Ульянов

6.01.22