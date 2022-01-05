Комендатура Алматы: наши потери - 12 "двухсотых", 353 - "трехсотых"

12:02 06.01.2022

Названо число погибших силовиков при столкновениях в Алма-Ате

Жертвами столкновений в Алма-Ате стали 12 сотрудников правоохранительных органов



В ходе столкновений в Алма-Ате погибли 12 сотрудников правоохранительных органов, еще 353 ранены, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на комендатуру. Также было найдено обезглавленное тело, в настоящее время выясняется принадлежность погибшего к силовым структурам.



Двенадцать сотрудников правоохранительных органов погибли в ходе столкновений в Алматы. 353 сотрудника получили ранения, – говорится в сообщении.



По данным комендатуры, тело одного мужчины было обнаружено с отсеченной головой. Как считают местные власти, это является прямым доказательством террористического характера бандформирований, атаковавших город.



Ранее в Минздраве Казахстана сообщили, что в результате массовых беспорядков в различных регионах республики пострадали более тысячи человек. Из них 400 человек были госпитализированы, в реанимации находятся 62 пациента.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал правительству ряд срочных указаний в связи со вспыхнувшими в стране беспорядками. В том числе он поручил создать следственную группу, которая сможет оперативно выявить причину массовых беспорядков, а также вычислит виновных с тем, чтобы привлечь их к уголовной и административной ответственности.



Накануне в Казахстане был введен режим чрезвычайного положения сроком до 19 января. Причиной стали вспыхнувшие протесты в стране. Источником конфликта между народом и государством послужили завышенные цены на газ. Правительство пошло на уступки и снизило цену на топливо до 50 тенге. Однако протестующие на этом не остановились и продолжили протесты, которые переросли в массовые беспорядки.