Росдемшиз Шлосберг предрекает войну казахов с интервентами

12:29 06.01.2022

Обращение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к членам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с просьбой о поддержке в разрешении внутриполитического кризиса угрожает его обострением, считает политик Лев Шлосберг.



"Доверие к своим силовикам у Токаева утрачено и он просит о введении иностранных войск, в первую очередь России. Секретариат ОДКБ располагается в Москве. Токаев усмотрел в событиях на улицах угрозу „независимости, территориальной целостности и суверенитету" Казахстана. Итого: Вооруженные Силы России войдут в Казахстан в рамках ОДКБ, если Путин даст согласие. Скорее всего, уже дал", - прогнозирует Шлосберг.



Он напомнил, что действующими членами ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.



"События в Казахстане могут приобрести характер войны казахов с интервентами. Это очень опасно", - предупредил политик.



В среду вечером Токаев обратился за помощью к ОДКБ из-за беспорядков в стране. Токаев назвал обращение к членам ОДКБ уместным и своевременным.



В Госдуме заявили, что Россия обязана отреагировать на обращение президента Казахстана. В то же время, по словам председателя комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова, следует подходить к вопросу взвешенно.