Конгресс РосДемШизИноагентИнтеллигенции: Мы против силового вмешательства России в события в Казахстане!

13:19 06.01.2022

Конгресс интеллигенции: Мы против силового вмешательства России в события в Казахстане!



В связи с сообщениями о том, что президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой о помощи в подавлении протестов мы, нижеподписавшиеся, заявляем:



1. Мы решительно против участия граждан России и силовых структур РФ в подавлении протестов в Казахстане.



2. Мы считаем направление туда российских подразделений преступлением против народов России и Казахстана.



3. Мы не хотим, чтобы наши сограждане погибали и убивали ради спасения дискредитировавших себя правителей.



4. Участие российских силовиков в подавлении протестов неизбежно ухудшит положение русскоязычных граждан Казахстана, которые станут ответственными за империалистическую политику российского руководства.



5. Российский политический режим поддерживал в Казахстане тот самый коррумпированный авторитарный режим, стремление избавиться от которого вывело на улицы городов Казахстана десятки тысяч людей, поэтому российские войска никак не могут выступать там в качестве миротворцев.



6. Мы желаем народу Казахстана избавления от коррумпированной диктатуры и успеха в строительстве мирного и демократического Казахстана.



Конгресс интеллигенции собирает подписи здесь



Григорий Амнуэль, физик

Александр Белавин, физик

Леонид Гозман, политик

Лев Пономарев*, правозащитник

Светлана Ганнушкина, правозащитник

Валерий Борщев, правозащитник,

Дмитрий Быков, писатель,

Гарри Бардин, режиссер,

Андрей Смирнов, режиссер,

Владимир Познер, журналист,

Андрей Нечаев, политик, профессор,

Борис Вишневский, зампред партии "Яблоко", депутат Заксобрания СПб,

Лев Шлосберг, член Федерального политкомитета партии "Яблоко",

Людмила Улицкая, писатель,

Алина Витухновская, писатель,

Борис Соколов, историк, писатель,

Дмитрий Орешкин, политолог,

Николай Прокудин, писатель, ветеран войны в Афганистане

Даниил Константинов, юрист, бывший политзаключенный,

Татьяна Янкелевич Боннэр, правозащитник,

Михаил Минц, историк,

Николай Подосокорский, публицист,

Алексей Шевченко, общественный активист,

Дарья Корнилова, журналист,

Николай Розанов, физик, член-корреспондент РАН,

Александр Мусин, доктор исторических наук, археолог,

Юлия Гусева, переводчик,

Алексей Гусев, историк,

Хробыстов Владимир, музыкант,

Ирена Подольская, филолог,

Наталья Мавлевич, переводчик,

Александра Ланская, гражданин,

Ольга Седакова, писатель,

Илья Штемлер, писатель,

Арсен Мирзаев, поэт,

Константин Азадовский, филолог,

Юрий Самодуров, гражданский публицист,

Людмила Альперн , правозащитник,

Анатолий Бергер, поэт, писатель,

Ирина Левинская, историк,

Александр Лыков, пенсионер,

Вячеслав Паи, пенсионер,

Татьяна Котляр, правозащитник,

Владимир Волков, доктор философских наук, профессор,

Яна Теплицкая, математик,

Екатерина Магницкая, служащая,

Георгий Шелике, переводчик,

Вдовин Юрий, член прпвозащитного совета СПб, пенсионер,

Наталия Самохина, поэт,

Григорий Михнов-Войтенко, священнослужитель,

Букварева Елена, доктор биологических наук,

Караваева Елена, пенсионер,

Алексей Васильев, преподаватель, исследователь,

Мария Снеговая, политолог,

Варшавер Ольга, переводчик,

Вера Шабельникова, редактор,

Владислав Снеговой, пенсионер,

Степан Сидоров, художник-конструктор,

Татьяна Вольтская*, поэт, журналист,

Александр Нежный, писатель,

Валерий Отставных, режиссер, журналист,

Наталия Соколовская, писатель,

Марина Бородицкая, писатель,

Наталья Тумашкова, психолог,

Амина Гасанова, переводчик,

Борис Поспелов, повар,

Ирина Крайнева, историк,

Екатерина Раева, юрист,

Карина Котова, гражданин,

Валерий Салазкин, преподаватель, гражданский активист,

Александр Эйсман, гражданский активист,

Мария Кулланда, историк,

Сергей Ниненко, гражданин,

Инна Куртюкова, координатор проекта Гражданин Наблюдатель,

Андрей Кириллов, искусствовед,

Кирилл Бурыкин, психолог,

Егдже Велкаяйев, литератор,

Татьяна Шошина, пенсионерка,

Эмилия Слабунова, политик

Лев Гудков, социолог

Светлана Астраханцева, правозащитник

Сергей Давидис, юрист, правозащитник

Наталья Таубина, правозащитник

Борис Альтшулер, правозащитник

Эдуард Немцов, кандидат физико-математических наук

Валерия Приходкина, правозащитник

Николай Кульбака, доцент РАНХиГС, кандидат экономических наук

Николай Воронцов, гражданский активист

Андрей Збарский, редактор

Шавловский Владимир, пенсионер

Елена Эфрос, гражданский активист

Елена Меньшенина, гражданский активист

Евгений Савостьянов, пенсионер

Александр Рудницкий, гражданский активист

Катя-Анна Тагути художник

Анна Шапиро режиссер

Сергей Луценко супер-вайзер анимации

Алексей Дивеев программист

Александр Рыклин, журналист

Андрей Пионтковский, публицист

Юрий Гиммельфарб, журналист

Михаил Аркадьев, доктор искусствоведения

Алексей Петров*, журналист, правозащитник

Владимир Резников, экономист

Ирина Танунина, драматург

Даниил Галицкий, студент

Ярослав Кучериненко, кристаллограф

Юрий Смирнов*, пенсионер

Леонид Чубаров, научный сотрудник

Татьяна Кулаковская, гражданский активист

Михаил Кригер, пенсионер

Игорь Пущин, ученый-биолог

Ольга Гнездилова, адвокат

Виталий Диксон, писатель

Вьюгин Алексей, пенсионер

Андрей Фокин, эколог

Борис Ротенштейн, режиссер

Михаил Бузин, гражданский активист

Елена Фанайлова, поэт, журналист

Виктор Захаров, пенсионер

Елена Захарова, пенсионерка

Александр Мацкевич, гражданский активист

Любовь Мосеева-Элье, правозащитница

Наталья Пахсарьян, филолог

Ирина Козлова, кандидат филологических наук, научный сотрудник

Игорь Топорков, правозащитник

Илья Гинзбург, физик

Тамара Фомина, филолог

Анна Капустина, журналист

Динар Идрисов, гражданский активист

Татьяна Тихонович, пенсионер

Феликс Шведовский, журналист

Александр Венгер, психолог

Марина Балуева, учитель

Раиса Иволга, пенсионер

Владимир Залищак, депутат

Ольга Смирнова*, архитектор

Ирина Богдановская, пенсионер Алексей Ясинский, комплектатор библиотечного фонда ВГБИЛ

Андрей Головенкин, пенсионер

Татьяна Бонч-Осмоловская, писатель

Марина Букина, индивидуальный предприниматель

Керим Рагимов, художник

Всеволод Нелаев, трейдер

Ирина Глушкова, востоковед

Павел Литвинов, гражданский активист

Аркадий Коников, программист

Константин Исааков, тревел-журналист

Валерий Мастюк, историк

Виктор Юкечев, журналист

Евгений Асс, архитектор

Елена Фанайлова, журналист, поэт

Александр Гельман*, гражданский активист

Ирина Ревина-Хофманн, документалист

Станислав Станских, юрист

Елена Григорьева, поэт



* Лев Пономарев - физлицо, признанное иностранным агентом. Сергей Смирнов - физлицо, признанное иностранным агентом. Татьяна Вольтская - СМИ, признанное иностранным агентом. Алексей Петров - физлицо, признанное иностранным агентом. Марат Гельман - физлицо, признанное иностранным агентом.