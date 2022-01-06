Конец назарбаевизма. Это проделки Путина, - Стась Белковский

13:21 06.01.2022

Республика 5 января, или Конец назарбаевизма



Станислав Белковский

Весь большой смысл казахстанской драмы 5 января 2022 года прояснился меньше, чем за 24 часа.



Что это было?



Вполне возможно – спецоперация Кремля по трансформации Республики Казахстан в недвусмысленного военно-политического сателлита Российской Федерации. Владимир Путин же твердо считается мастером спецопераций – а отнюдь не больших официальных войн. И сюжет 5 января явился нам типично, классически путинским. Как РФ-президент привык и умеет. См близкие ситуации в некоторые недавние времена.



Итак.



Началось все 2 января с вполне социальных – хотя и весьма бурных – протестов в Жанаозене / Мангистауской области. Из-за резко подскочивших газовых цен.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев идет навстречу протестующим, причем нипадеццки. Отправляет в отставку целое правительство республики, обещает заморозить цены на социально значимые товары, даже – частично признает вину власти.



И в этот самый момент разгорается большое восстание. Под, в основном, политическими лозунгами. При попустительстве, а то и содействии казахстанских силовиков. За несколько часов повстанцы – впрочем, уже сейчас их можно, во избежание санкций (например) Роскомнадзора, называть только "террористами" – захватывают целую Алма-Ату. Алматы, старую столицу Казахстана. Тут же выясняется, что повстанцы – таки не просто террористы, а еще насильники, убийцы и мародеры. Они вроде как заставляют силовиков ходить по улицам голыми. Бьют витрины и грабят магазины. Картинка зверского, кровавого, антигуманного мятежа для предъявления всему прогрессивному человечеству – получена в должном объеме. Наконец, силовики без боя, в единственно правильный момент повстанческого времени сдают без боя аэропорт Алматы – и с этого часа ситуация уже слишком серьезна, чтобы миндальничать и мягкотельничать.



Президент Токаев понимает, что из многовекторного интеллигента с внешностью метросексуального профессора он должен срочно превратиться в классического супербизона. И тут же превращается. С волшебной скоростью выпускника Хогвартса. Пренебрегая формальным законом (впрочем, кому он нужен и/или полезен в чрезвычайные времена!), занимает место первого президента Нурсултана Назарбаева во главе Совета безопасности РК. И анонсирует жесткие меры против погромщиков.



Одна беда: у новопредставленного публике супербизона нет (ну почти нет) лояльных войск для наведения железного порядка. И тогда г-н Токаев сразу понимает, что в его стране – никакое не восстание, а внешняя агрессия с привлечением опытных международных террористических сил. Источник агрессии – ну понятно кто. Кто-то вроде США, как у нас принято. Тонко подыгрывает супербизону названый злейший враг назарбаевского режима, беглый банкир Мухтар Аблязов. Который прямо докладывает urbi et orbi, что планирует дальнейший государственный переворот, сидя прямо в городе Киеве – известной цитадели проамериканских мятежей. Стало быть, и Украина в этой грязной янки-игре тоже присутствует – если не полностью, то частично, если не прямо, то косвенно.



Что делать? Просить о вводе в Казахстан сил ОДКБ. Ну то есть надо вымолвить то самое, овеянное легендами: Путин, введи войска! Хотя сугубо формально это так не звучит и не называется.



И ОДКБ – чьим техническим председателем в этот день оказывается, по иронии судьбы, лидер армянской революции-2018 Никол Пашинян – тут же соглашается. Правда, стрелять в казахов миротворцы ОДКБ не станут. Хотя бы потому, что в этом нет необходимости – восстание как-то резко сходит на нет, террористы стремительно очищают от себя аэропорт Алматы, мирные казахи сразу начинают соблюдать введенный указом супербизона комендантский час. Добросердечные миротворцы просто будут охранять органы власти в столице Астане и еще некоторые сакральные объекты, включая космодром Байконур и полигон Сары-Шаган.



Разумеется, ни о какой агрессии и речи быть не может. Миролюбивые силы ОДКБ прибыли в РК исключительно по просьбе законной власти, для защиты мирумира и конституционного порядка.



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Итоги 5 января.



1. Лично и непосредственно Владимир Путин, и прежде известный как великий миротворец, предотвратил катастрофу казахстанской государственности, запланированную Понятно Кем (см. выше).



2. Посему Казахстан и непосредственно его лидер г-н Токаев прекращают незрелые многовекторные метания.

Страна становится надежным военным союзником РФ. Теперь здесь точно не будет агрессивных баз НАТО, в частности – старшебратской Турции. И никакого двустороннего милитарного сотрудничества ни с кем, кроме самого старшего брата – РФ.



3. Мечты о стратегическом партнерстве с той же Турцией (членом НАТО, как ни крути) остаются в прошлом.



4. ИноАгенты, представляющие в РК интересы США и других вредных стран, будут зачищены по российскому образцу.

Нельзя прощать предателей, которые только что собирались ввергнуть страну в неусмиримую пучину бедствий.



5. Казахстан больше не будет конкурировать с РФ за транзитные коридоры / маршруты Азия – Европа.

Если что делаем – то вместе и заодно.



6. С КНР сотрудничать можно, но не вопреки и не в ущерб интересам РФ.

Китай уже согласен: лишь бы Центральная Азия не оказалась под американо-турецкой чернеющей пятой.



7. Ну и на латиницу казахский алфавит переводить больше не надо, на всякий случай.

А то мало ли.



Но главное. Казахстан, вкупе со всеми надежными партнерами по ОДКБ, фактически дает своему спасителю, президенту РФ Путину, доверенность на представление единых и общих интересов. В тех самых переговорах о "гарантиях безопасности" с США и НАТО. Где Россия, требуя отказа от чуждых военных баз и сопутствующей инфраструктуры в экс-СССР, будет теперь говорить не от себя лишь, но от коллективного имени участников новейшего аналога Варшавского договора.



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Потому и спасти Казахстан надо было очень быстро. Чтобы к 10 января 2022 – дате начала исторических переговоров с коварным Вашингтоном – все поняли смысл происшедшего / свершившегося.



Впрочем, во всем случившемся и есть, конечно, и другой большой смысл.



Спецоперация ведет и к той самой политической трансформации, о которой тоже говорил, уже готовясь к вводу войск ОДКБ, Касым-Жомарт Токаев.



В Казахстане формируется институциональный режим – президентская полновесная республика. Двоевластия, при котором глава государства и Отец нации сидели на двух почти равнозначных тронах, больше не будет.



Казахстан перестает быть страной им. Назарбаева, а последний – источником легитимности этой государственности. Источники теперь иные. И один из них – Кремль, помогающий положить конец двоевластию. В этом смысле государственный переворот – таки свершился. Создается новый Казахстан – Республика 5 января.



Весьма вероятно, что г-н Путин таки вывезет из Казахстана г-на Назарбаева и его семью. Дав назарбаевскому клану известные гарантии физико-технической безопасности.



Выигрывает здесь не только г-н Токаев, который становится полноценным, а не половинным главой республики. Но и - солидная часть казахстанских элит, уставших от г-на Назарбаева и "назарбаевизма". Нельзя исключать, что большие куски собственности и прочих неформальных ресурсов Елбасы-лагеря вскорости окажутся в других руках. Под контролем тех групп, что вполне могли – технично или не очень - поддерживать спецоперацию 5 января.



А повлиял ли январский переворот в Казахстане на философию и сценарий транзита власти в РФ? Нет, никак. Это совершенно другая история.



Смотрим, следим за ней дальше.



6 января 2022