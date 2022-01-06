 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Не верю в самоорганизацию "народных казахских масс", - Петр Милосердов
13:27 06.01.2022

06 января 2022
Не верю в самоорганизацию "народных казахских масс"

Петр Милосердов
политтехнолог
Я отсидел почти два года в тюрьме за подготовку государственного переворота в Казахстане.
И вот, собственно говоря, он происходит.

Что я думаю, основываясь на имеющейся информации и собственном видении ситуации?

1. Я ни минуты не верю в самоорганизацию "народных казахских масс". У казахов просто нет подобного опыта. Вообще никакого. Максимум, на что эти массы способны – это на участие в организованном погроме, как это было и в 1986-м году, когда местная элита решила показать зубы Москве. Все последние "эксцессы" типа "языковых патрулей" или избиения дунган были явно инспирированы "сверху". Думаю, что и у этих событий есть заказчики и организаторы (в т.ч. в среднем звене)

2. Пожар запылал с Актау, Атырау и это не удивительно. Потому что там живут адайцы (они называют себя "адаевцы") – довольно беспокойный и пассионарный казахский субэтнос. Желающие могут погуглить информацию о том, как адайцы в 1980х выгнали чеченцев, еще ранее – били приезжавшую на "комсомольские стройки" молодежь – в 1960х, 70-х.
И, кстати, мало кто понимает, но расстрел в Жанаозене – это публичная порка адайцев со стороны центра.

3. Экономика КЗ – это полезные ископаемые, нефть, газ, цветмет. Большинство предприятий по их переработке принадлежит иностранцам, в основном – Великобритании. Вообще, роль UK в КЗ трудно переоценить. Так, например, бывший премьер-министр UK Тони Блэр (!) был советником Назарбаева (!!). А родной брат Тони Блэра, судья Вильям Блэр осудил к тюремному заключению в Англии оппонента Назарбаева (!!!) – Мухтара Аблязова.
Так что, друзья, все розовые сопли и слюни по поводу противостояния "западные демократии" vs "байский режим елбасы" можете высморкнуть в урну.

4. Когда я в 2012-13 годах занимался аналитикой по КЗ, я решил обойти все аналитические центры по КЗ и Средней Азии в Москве. Обошел, поговорил с людьми. И выяснил, что все они … ПРОКУПЛЕНЫ НА КОРНЮ Назарбаевым. Ну то есть мне, прямо в глаза транслировали повесточку "Ак-Орды" (резиденция Елбасы). Проводя аналогию, представьте себе, что все экспертные центры по России в США, финансируются через ФСБ/СВР и транслируют американским ЛПР российскую повесточку. Поэтому: никакой объективной информации о том, что происходит в КЗ у российских властей НЕТ. (с чем я их и поздравляю)

5. Казахстанская политика устроена довольно сложно, сложнее российской. Тут накладываются как слоеный пирог, друг на друга – национальные противоречия, меж-жузовые, территориальные (Запад-Север-Юг), родственно-клановые, международные (Россия-Турция-Великобритания-Китай), религиозные, социально-демографические. Это довольно сложное хозяйство, Назарбаев с ним кое-как справлялся, регулярно давая крены, повороты и кульбиты, действуя сам, без России (разумеется). Разбираться в этом _реально_ сложно, лично я себя экспертом назвать не рискну.

6. Русские в КЗ практически официально являются людьми "второго сорта" - их не подпускают к гос.управлению, и какому-то серьезному бизнесу. При этом какой-то явной дискриминации на низовом уровне как правило нет.

7. Кто организовал протесты? Я думаю, что версии – "Токаев" и "западно-казахстанские элиты" имеют право на существование как по отдельности, так и в сочетании.

8. К чему приведет решение России о вводе войск?
Смотря как будет реализовано. Ключевой вопрос – будет ли это реализовано ВМЕСТЕ с организаторами беспорядков или нет?
Если ВМЕСТЕ, то довольно быстро все сойдет на нет. Даже очень быстро, 2-3 дня. Это может быть "крымский вариант" - "вежливые люди" точечно охладят погромщиков.
Если НЕТ, то придется помучиться. Впрочем, у казахов нет опыта массового низового противостояния властям, плюс психология "ты начальник, я дурак". В общем, тоже довольно быстро сойдет на нет. Опыт Жанаозена тому подтверждение.
А вот какие последствия это будет иметь для русского населения Северного Казахстана?
В первом случае – скорее всего никаких. А вот во втором – русские рискуют пожизненно стать "агентами Москвы" и полускрытыми коллаборационистами. Что, без сомнения, плохо скажется на их повседневной жизни.

9. Мое личное мнение: ввод войск в КЗ должен сопровождаться требованиями (со стороны Москвы) о законодательном закреплении роли русского населения в КЗ. Речь должна идти о федерализационных процессах, закрепленных в Конституции. Например – статусах руссконаселенных территорий как республик с правом выхода из КЗ. Иначе – мы обрекаем русских на роль пожизненных заложников очередных "елбасы".

6.01.22

Источник - echo.msk.ru
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