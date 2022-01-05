Кыргызский Парламент не смог собраться на экстренное внеочередное заседание. Причапали только 40 депутатов

13:46 06.01.2022

06 января 2022, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

Парламент не смог собрать кворум. Заседание отложили на завтра



Жогорку Кенеш Кыргызстана не смог провести экстренное внеочередное заседание. Регистрацию прошли всего лишь 40 нардепов.



"Кворума нет, многие депутаты находятся на новогодних каникулах. Поэтому экстренное заседание отложим на завтра, на 14.00", - сообщил спикер Талант Мамытов.



На экстренном заседании депутаты намеревались обсудить вопрос об участии кыргызстанских военных в миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане.



Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители Жанаозена и Актау в Мангистауской области выступили против повышения цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алматы 4-5 января произошли столкновения с силовиками. По всей стране отключили интернет, временно прекратили вещание ряда телеканалов.



Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в республике чрезвычайное положение, отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Он сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности организации заявил о намерении направить в Казахстан миротворцев.