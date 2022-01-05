КазАрмии удалось выбить восставших из занятых облакиматов в Таразе и Семее (экс-Аулие-Ате и Семипалатинске)

14:12 06.01.2022

Казахские силовики взяли под контроль административные здания в двух областях

Казахские власти вернули под контроль здания в Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях



Казахским силовикам удалось вернуть под контроль административные здания в двух областях страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "Хабар-24".



Уточняется, что от протестующих были освобождены правительственные здания в Жамбылской области и городе Семей в Восточно-Казахстанской области, а также региональный офис правящей партии "Нур Отан" и полицейское отделение в городе Тараз. Сообщается, что власти смогли взять под контроль ситуацию в этих регионах.



Ранее сообщалось, что протестующие в Алма-Ате нашли сейфы в захваченном здании администрации и начали делить деньги. По всей стране продолжаются погромы. В среду, 5 января, на территории государства ввели режим чрезвычайного положения.



Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Однако позже они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов всех уровней и роспуска парламента. Наиболее масштабные столкновения развернулись в бывшей столице страны Алма-Ате.