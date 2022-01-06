Бардак в Казахстане отнюдь не закончился, - В.Ворсобин (репортаж из Алматы)

17:28 06.01.2022

Журналисту в Алма-Ате посоветовали скрывать гражданство России



6 января 2022, 12:50

Фото: vk.com

Текст: Вера Басилая

Корреспонденту из Москвы Владимиру Ворсобину настоятельно рекомендовали в готовящейся к новым беспорядкам Алма-Ате не говорить, что он русский, обещая неприятности.



"В городе снова нет ни одного полицейского, ситуация, похоже, вернулась к тому, что было вчера, если не считать одной неприятной детали. Мне тут настоятельно рекомендуют не говорить, что я русский из России. Мол, теперь могут быть неприятности. Рекомендуют говорить, что я местный", – написал корреспондент "Комсомольской правды" Владимир Ворсобин в репортаже из Алма-Аты.



По его словам, о том, что беспорядки закончились, говорить еще рано. Журналист сообщает о залитых кровью окрестностях сожженной администрации города, россыпи гильз, неизвестном количестве погибших и снайперах на крыше резиденции Назарбаева.



"Ночная мясорубка отправила в больницы сотни людей. Количество трупов неизвестно до сих пор, но, как мне сказал один из участников событий, только из его села пропали без вести четыре человека. Бой произошел у резиденции, когда часть оставшихся верными присяге полицейских отстреливалась до конца. Тут же ночью подъехали армейские части и начали обстреливать собравшихся на площади. Как уверяют уцелевшие, несколько снайперов было на крыше резиденции. Это противостояние закончилось опять-таки ничьей. Армейские части уехали, а резиденция и все близлежащие здания остались в руках бунтовщиков", – пишет корреспондент.



На подступах к городу и в Алма-Ате бунтовщики установили блокпосты с вооруженными пистолетами и автоматами людьми. Ворсобин уточняет, что блокпосты созданы сразу же после объявления президентом Казахстана о просьбе введения войск ОДКБ.



"Митингующие теперь заявляют, что они готовы сражаться с иноземцами до последней капли крови. По крайней мере, они так говорят. Кроме того, протестующие вернулись на площадь и снова возводят баррикады, жгут костры и, похоже, сооружают уже стационарный майдан. Сейчас они пригнали пожарную машину (трофей) и через ее громкоговоритель объясняют собравшимся "политику партии". Говорят, что в регионах грядет восстание, что они не одни и что нужно просто выстоять", – пишет корреспондент.



Ранее сообщалось, что около 250 погромщиков собрались на площади Республики в Алма-Ате.



Утром в четверг стало известно, что военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты. Позже сообщалось, что все военные покинули площадь Республики в Алма-Ате, оцепление по периметру снято.



Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в "преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ "в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности" принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.



В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.