Восставшие в Алматы захватили и удерживают телебашню "Коктобе"

17:34 06.01.2022

В Алма-Ате захватили телебашню "Коктобе"

Погромщики во время протестов в Алма-Ате захватили телебашню "Коктобе"



По предварительным данным, в Алма-Ате во время протестной акции погромщики захватили телевизионную вышку "Коктобе". Об это сообщает "Подъем" в своем Telegram-канале.



В настоящий момент информация о телебашне подтверждается.



На записи телевидения, публикуемой на канале, видно противостояние людей и силовиков. Правоохранительные органы открывают огонь и отстреливаются, тогда как горожане разбегаются в стороны, кричат и свистят. На дорогах брошены взорванные автомобили.



Ранее стало известно об освобождении аэропорта Актобе в Казахстане от бунтующих людей. О пострадавших информации в настоящий момент нет. Кроме того, нет данных и о числе задействованной техники на территории аэропорта. При этом отмечается, что он снова работает в штатном режиме.



Тем временем в Алма-Ате снова началась массовая "зачистка". На улицу вышли полицейские. Правоохранительные органы жестоко разгоняют зачинщиков беспорядков. В городе также произошла сильная стрельба.



2 января в казахстанских городах начались протесты из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге. Позднее они переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента. Наиболее значительные столкновения произошли в бывшей столице страны Алма-Ате.