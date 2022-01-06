Двум пленным полицаям в Алматы восставшие отрубили головы

17:40 06.01.2022

Протестующие в Алма-Ате обезглавили тела двоих сотрудников полиции



6 января 2022,

Текст: Елизавета Булкина

В Алма-Ате обезглавленными найдены тела двух сотрудников правоохранительных органов, всего при столкновениях с протестующими погибли 13 силовиков, сообщили в комендатуре города.



"Тринадцать правоохранителей погибли, в том числе два тела были обнаружены с отсеченными головами", – передает слова представителя ведомства РИА "Новости".



Ранее сообщалось о 12 погибших силовиках. До этого стало известно, что около 250 погромщиков собрались на площади Республики в Алма-Ате.



Утром в четверг стало известно, что военные на БТР и бронемашинах взяли в кольцо погромщиков в центре Алма-Аты. Позже сообщалось, что все военные покинули площадь Республики в Алма-Ате, оцепление по периметру снято.



Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ c просьбой оказать помощь его стране в "преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ "в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности" принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы.



В четверг российские миротворцы приступили к выполнению задач в Казахстане.