Чем больше читаю/смотрю о происходящем в Казахстане, тем больше мне это напоминает три киргизские революции, - В.Федоров

18:59 06.01.2022

В Казахстане все решится в ближайшие дни или даже часы

Валерий Федоров

директор ВЦИОМ

6 января 2022,

Чем больше читаю/смотрю о происходящем в Казахстане, тем больше мне это напоминает три киргизские революции. Прежде всего, тройственная связка "недовольство экономическим положением / быстро переходящее в политические лозунги и действия / сопровождающиеся разгулом бандитизма и уличной преступности".



А за сценой – теневые кланы, играющие свою игру. А со стороны внешних наблюдателей – поиски геополитических заговоров и интриг… В обоих случаях все очень быстро развивается, власти не успевают за событиями. Внешние игроки – тем более.



Но нужно, конечно, делать поправку на масштаб страны и ее ресурсы (кратно большие). А также на уровень политико-клановой разобщенности (в Киргизии сильно больший). Плюс персоналистский характер режима и незавершенный транзит власти (в Киргизии этого не было).



В общем, развязка, думаю, будет такой быстрой, что миру останется только фиксировать произошедшее и признавать ту силу, которая победит в ближайшие часы/дни.



Источник: Блог Валерия Федорова