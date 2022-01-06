|Чем больше читаю/смотрю о происходящем в Казахстане, тем больше мне это напоминает три киргизские революции, - В.Федоров
18:59 06.01.2022
В Казахстане все решится в ближайшие дни или даже часы
Валерий Федоров
директор ВЦИОМ
6 января 2022,
Чем больше читаю/смотрю о происходящем в Казахстане, тем больше мне это напоминает три киргизские революции. Прежде всего, тройственная связка "недовольство экономическим положением / быстро переходящее в политические лозунги и действия / сопровождающиеся разгулом бандитизма и уличной преступности".
А за сценой – теневые кланы, играющие свою игру. А со стороны внешних наблюдателей – поиски геополитических заговоров и интриг… В обоих случаях все очень быстро развивается, власти не успевают за событиями. Внешние игроки – тем более.
Но нужно, конечно, делать поправку на масштаб страны и ее ресурсы (кратно большие). А также на уровень политико-клановой разобщенности (в Киргизии сильно больший). Плюс персоналистский характер режима и незавершенный транзит власти (в Киргизии этого не было).
В общем, развязка, думаю, будет такой быстрой, что миру останется только фиксировать произошедшее и признавать ту силу, которая победит в ближайшие часы/дни.
Источник: Блог Валерия Федорова