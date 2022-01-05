 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Казахстан вылетели 5 бортов белорусских миротворцев
19:06 06.01.2022

Стало известно о вылете в Казахстан белорусских миротворцев
РБК: в Казахстан из Белоруссии вылетели 5 самолетов Ил-76 с миротворцами

В Казахстан с территории Белоруссии вылетели 5 самолетов Ил-76 с миротворцами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к секретариату Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В четверг, 6 января, на территорию Казахстана также вылетели миротворцы из России - на данный момент первые подразделения прибыли в республику. Как рассказали в Минобороны России, в Казахстан направили подразделения 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ, а также Ивановского и Ульяновского соединений в составе миротворческих сил ОДКБ.

Военных в страну решили направить в том числе Армения, Киргизия и Таджикистан.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Казахстан "отдать нельзя". По его мнению, ситуация в стране целенаправленно спланирована. Кроме того, он призвал участников беспорядков выйти на конструктивный диалог с властью, а также встать на колени и извиниться перед военными, чтобы сгладить общественный раскол.

Беспорядки в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на топливо - автомобильный газ стал стоить 120 вместо 60 тенге за литр (цена выросла с 10 до 20 рублей). Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ. Он также поручил правительству ввести регулирование цен на дизельное топливо, бензин и сжиженный газ на 180 дней. Власти также планируют ввести мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги.

Источник - vz.ru
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