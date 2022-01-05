 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Четверг, 06.01.2022
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Каз-оппозиционер Аблязов заявил, что к протестам в Казахстане не имеет прямого отношения
21:11 06.01.2022

Казахстанский оппозиционер, бывший министр энергетики Казахстана Мухтар Аблязов заявил в прямом эфире "Эха Москвы", что к протестам в Казахстане не имеет прямого отношения.

"Политическая верхушка считает, что я являюсь одним из организаторов всех этих массовых протестов. Этому режиму нужен постоянный внешний враг, который во всем виноват. Но как прямой организатор этих протестов я не имею к этому отношения. Другой вопрос, что люди вышли с четкими политическими лозунгами. У нас люди вышли осмысленно. Они на следующий день сразу сформулировали свои требования - чтобы ушел весь режим Назарбаева", - сказал он.

М.Аблязов отметил, что за происходящим наблюдает и хорошо владеет информацией. "Как можно относиться, что режим расстреливает людей, тысячи людей выходят на улицы, полиция просто не дает выполнить людям свои конституционные права, их возможность выходить на мирные митинги. Митинги везде мирные, а режим их подавлял. В Алма-Ате впервые за всю историю применялись светошумовые гранаты и различные способы подавления митингов. Отношение у меня крайне негативное", - подчеркнул он.

М.Аблязов также добавил, что власть в Казахстане и сам Назарбаев пытаются перекинуть всю вину за происходящее на "некие силы извне", и, конечно, приписать ему вину. "Назарбаев считает, что любое действие или сопротивление связано с нашим политическим движением. В этом смысле да, он прав, мы добиваемся смены режима. Любой протест мы организовываем, чтобы он был развернут против режима. Раньше Назарбаев меня тоже обвинял в том, что он расстреливал людей. Очевидно, что он же расстреливал и отдавал приказы, как я могу в этом быть виноватым?! В этот раз весь казахский интернет забит нурботами, они везде говорят, что я опять виноват", - сказал политик.

Источник - echo.msk.ru
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