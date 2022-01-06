Елбасы с семейством двумя бизнес-джетами улетел через Бишкек в ОАЭ?

00:06 07.01.2022

ДВА САМОЛЕТА НАЗАРБАЕВА ПОКИНУЛИ КАЗАХСТАН. КУДА БЕЖАЛ ЕЛБАСЫ?

Два частных самолета, принадлежащих Нурсултану Назарбаеву, покинули пределы мятежного Казахстана. Они сели в аэропорту Бишкека в соседней Киргизии.



О том, что два самолета первого президента Казахстана, носящего официальный титул елбасы, сели в аэропорту Бишкека "Манас", сообщило издание 24.kg. При этом, как отмечает издание, один самолет прилетел не из Казахстана, а из ОАЭ.



По данным источника, оба самолета Назарбаева - машины марки Bombardier Global Express.



Отметим, активная фаза протестов в Казахстане началась 5 января. Погромщики в Алма-Ате грабили магазины и захватили несколько административных зданий. В страну был направлен контингент миротворческих сил стран ОДКБ, в составе которого есть и русские военные.



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7 января 2022, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ

Ситуация в Казахстане. "Назарбаевский" самолет улетел из Кыргызстана



Самолет марки Bombardier произвел сегодня, 6 января 2022 года, в международном аэропорту "Манас" посадку по заявке. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе воздушной гавани.



По ее данным, борт прилетел из Объединенных Арабских Эмиратов.



"Принадлежность воздушного судна неизвестна, он выполнял коммерческий рейс, и кто был пассажиром судна, нам неизвестно, так как в нашу компетенцию это не входит", - заключили в пресс-службе.



Ранее сообщалось, что самолет, названный "назарбаевским", прилетел в Кыргызстан примерно в 22.10.



Однако в 00.10 борт вылетел из аэропорта "Манас". Об этом свидетельствуют данные приложения Flightradar24.



Самолет вылетел из Кыргызстана

В соцсетях предполагают, что члены семьи Нурсултана Назарбаева выехали наземным транспортом в Кыргызстан, откуда их и забрал борт из ОАЭ.



Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года. Жители Жанаозена и Актау в Мангистауской области выступили против повышения цен на сжиженный газ, затем протесты распространились на другие города. В Алматы 4-5 января произошли столкновения с силовиками. По всей стране отключили интернет, временно прекратили вещание ряда телеканалов.



Президент Касым-Жомарт Токаев ввел в республике чрезвычайное положение, отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Он сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности организации уже начал отправку миротворцев в Казахстан.