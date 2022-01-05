В Киргизии учредили очередной полезный инвестиционный госорган - KADI

00:08 07.01.2022

2 января 2022, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

В Кыргызстане создадут госучреждение KADI



Утверждено положение о государственном учреждении "Агентство по инвестициям и развитию Кыргызстана KADI". Об этом сообщила пресс-служба кабмина.



Согласно принятому решению, агентство является государственным учреждением, осуществляющим функции по привлечению, защите и сопровождению инвестиций, продвижению экспорта, оказывающим содействие деятельности госорганов и предприятий, учреждений и органов местного самоуправления по реализации инвестиционных проектов и программ.



Агентство является правопреемником Министерства инвестиций по вопросам привлечения, защиты и сопровождения инвестиций. Его основным задачами определены:



реализация мер по стимулированию инвестиционной активности, экспорта;

анализ внутреннего и внешнего рынков для подготовки качественных инвестиционных проектов и предложений, а также определения потенциальных рынков сбыта с соответствующими рекомендациями;

разработка инвестиционных проектов;

оказание содействия госорганам, органам местного самоуправления, международным организациям, бизнес-сообществу, общественным объединениям, научным и иным организациям в вопросах, связанных с реализацией и сопровождением инвестиционных проектов, развитием и продвижением экспорта, а также разрешением инвестиционных споров.

Постановление об утверждении положения о KADI подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров. Оно вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.