 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 07.01.2022
00:38  Елбасы - изыди. Ввод войск склеит лопнувшую КазМародерию? - В.Хлюпин
00:36  Кровавая баня в Алма-Ате: Русофобская политика Назарбаева закончилась бойней, - А.Колпакиди
00:27  Анатомия странного бунта. КазВласти несут околесицу, - А.Дубнов
00:24  Пожар в Центральной Азии лишь разгорается, - С.Ищенко
00:23  Daily Mail: Казахское правительство должно предоставить людям лошадей и сено...
00:19  Погромщики уничтожили в Алматы золотой фонд казахского кино
00:17  Почему Россия отправила спецназ ВДВ в Казахстан, - Р.Зубков

00:16  Власти Казахстана опоздали с реакцией. Обрушены сами основы, - Дарья Асламова
00:13  В Таджикистане 2022-2026 объявлены - "Годами развития промышленности"
00:09  У Псаки есть вопросы о законности запроса Казахстана на развертывание сил ОДКБ
00:08  В Киргизии учредили очередной полезный инвестиционный госорган - KADI
00:06  Елбасы с семейством двумя бизнес-джетами улетел через Бишкек в ОАЭ?
Четверг, 06.01.2022
21:11  Каз-оппозиционер Аблязов заявил, что к протестам в Казахстане не имеет прямого отношения
20:09  В Казахстан высаживаются части 45-й бригады спецназа, 98-й Ивановской и 104-й Ульяновской дивизий ВДВ России
19:06  В Казахстан вылетели 5 бортов белорусских миротворцев
18:59  Чем больше читаю/смотрю о происходящем в Казахстане, тем больше мне это напоминает три киргизские революции, - В.Федоров
17:40  Двум пленным полицаям в Алматы восставшие отрубили головы
17:34  Восставшие в Алматы захватили и удерживают телебашню "Коктобе"
17:28  Бардак в Казахстане отнюдь не закончился, - В.Ворсобин (репортаж из Алматы)
14:12  КазАрмии удалось выбить восставших из занятых облакиматов в Таразе и Семее (экс-Аулие-Ате и Семипалатинске)
13:46  Кыргызский Парламент не смог собраться на экстренное внеочередное заседание. Причапали только 40 депутатов
13:27  Не верю в самоорганизацию "народных казахских масс", - Петр Милосердов
13:21  Конец назарбаевизма. Это проделки Путина, - Стась Белковский
13:19  Конгресс РосДемШизИноагентИнтеллигенции: Мы против силового вмешательства России в события в Казахстане!
12:29  Росдемшиз Шлосберг предрекает войну казахов с интервентами
12:02  Комендатура Алматы: наши потери - 12 "двухсотых", 353 - "трехсотых"
12:00  В Алма-Ату прибыл первый борт с российскими войсками
11:51  Конец евразийского мифа, - Н.Ульянов
10:48  В Бишкеке проходит акция протеста против ввода миротворцев ОДКБ в Казахстан
10:43  Кыргызы готовы послать "миротворцев" в Казахстан
10:37  Токаев сформировал Особую следгруппу по наказанию восставших. Судить будут "тройкой"?
10:18  В Якутске протестующий из солидарности с братьями-казахами поджег ковер на входе в Дом правительства
10:08  Поменяли кресло блатному ушлепку. Асет Иргалиев - новый глава Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана
09:48  С третьей попытки раздолбая-мистификатора Догоева все-таки выгнали из Минцифры Киргизии
09:23  Восставшие продолжают удерживать центр Актау
09:10  Казахский бунт: Шойгу бросил десантников в Байконур, - "СП"
09:01  Британцы о протестах: у жителей Казахстана есть нечто, чего нет у нас, - Daily Mail
08:56  Вылезшая из подвалов и нор полиция Алматы рапортует о "десятках ликвидированных террористов"
08:52  Конец эпохи Назарбаева, - "НГ"
08:46  В Казахстане остановили работу банков и вновь отключили интернет
08:37  "Кровавый Касым" не отмоется до конца жизни... Восставших окружили и добивают в центре Алматы
02:15  ОДКБ направит миротворцев в Казахстан
00:35  Евразийский экономический союз: что с ним происходит? - А.Савельев
00:32  О чем говорят нам беспорядки в Казахстане, - Дм.Бахур
00:30  Тайвань хочет атомную бомбу, - Ю.Тавровский
00:29  В Алма-Ате отменили Рождественские богослужения
00:19  Долларовая инфляция снесет Байдена
00:11  "Шал - кет!/Старик - уходи! Елбасы достал всех, - Александр Ситников
00:08  КазАрмия штурмует Алматы: идет бой
00:07  Похоже, песня Назарбаева спета, "терпелка" у казахов закончилась, - Юрий Енцов
00:06  Казахский протест: беспощадный, но не бессмысленный, - М.Синельников-Оришак
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
У Псаки есть вопросы о законности запроса Казахстана на развертывание сил ОДКБ
00:09 07.01.2022

Псаки: у США есть вопросы о законности запроса Казахстана на развертывание сил ОДКБ
Пресс-секретарь Белого дома призвала силы ОДКБ и правоохранительные органы соблюдать международные обязательства в области прав человека в республике

Соединенные Штаты не знают, был ли законным запрос властей Казахстана на развертывание в стране сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в республике. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы внимательно отслеживаем сообщения о том, что Организация Договора о коллективной безопасности направила свои Коллективные миротворческие силы в Казахстан. У нас есть вопросы о характере этого запроса [Казахстана], о том, было ли это законным приглашением или нет. На данный момент мы не знаем этого", - сказала Псаки.

По ее версии, международное сообщество будет следить за потенциальным нарушением прав человека в республике. "Мы призываем миротворческие силы ОДКБ и правоохранительные ведомства [Казахстана] соблюдать международные обязательства в сфере прав человека, чтобы поддерживать мирное урегулирование", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

"Мы призываем миротворческие силы ОДКБ и правоохранительные ведомства [Казахстана] соблюдать международные обязательства в сфере прав человека, чтобы поддерживать мирное урегулирование", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

Она рассказала, что в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен провел "продуктивный телефонный разговор" с и.о. министра иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Блинкен, продолжила пресс-секретарь Белого дома, "подтвердил всестороннюю поддержку Соединенными Штатами конституционных институтов Казахстана, прав человека, свободы СМИ, в том числе путем восстановления интернет-сервиса, а также высказался за мирное урегулирование кризиса с учетом соблюдения прав человека".

Источник - tass.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641503340
Новости Казахстана
- Заявление Главы государства Касым-Жомарта Токаева в связи со сложившейся ситуацией в стране
- Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы
- Кадровые перестановки
- Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране
- Синдром Жанаозена-2022
- Раз в 10 лет
- Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшихся на площади Ынтымак в городе Актау
- Рабочий график главы государства
- А. Мамин: По поручению Главы государства К. К. Токаева Правительство примет меры по ситуации в г. Жанаозен
- Депутаты Мажилиса встретились с протестующими жителями Актау
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  