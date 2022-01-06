У Псаки есть вопросы о законности запроса Казахстана на развертывание сил ОДКБ

00:09 07.01.2022

Псаки: у США есть вопросы о законности запроса Казахстана на развертывание сил ОДКБ

Пресс-секретарь Белого дома призвала силы ОДКБ и правоохранительные органы соблюдать международные обязательства в области прав человека в республике



Соединенные Штаты не знают, был ли законным запрос властей Казахстана на развертывание в стране сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в республике. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.



"Мы внимательно отслеживаем сообщения о том, что Организация Договора о коллективной безопасности направила свои Коллективные миротворческие силы в Казахстан. У нас есть вопросы о характере этого запроса [Казахстана], о том, было ли это законным приглашением или нет. На данный момент мы не знаем этого", - сказала Псаки.



По ее версии, международное сообщество будет следить за потенциальным нарушением прав человека в республике. "Мы призываем миротворческие силы ОДКБ и правоохранительные ведомства [Казахстана] соблюдать международные обязательства в сфере прав человека, чтобы поддерживать мирное урегулирование", - сказала пресс-секретарь Белого дома.



"Мы призываем миротворческие силы ОДКБ и правоохранительные ведомства [Казахстана] соблюдать международные обязательства в сфере прав человека, чтобы поддерживать мирное урегулирование", - сказала пресс-секретарь Белого дома.



Она рассказала, что в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен провел "продуктивный телефонный разговор" с и.о. министра иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Блинкен, продолжила пресс-секретарь Белого дома, "подтвердил всестороннюю поддержку Соединенными Штатами конституционных институтов Казахстана, прав человека, свободы СМИ, в том числе путем восстановления интернет-сервиса, а также высказался за мирное урегулирование кризиса с учетом соблюдения прав человека".