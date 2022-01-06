В Таджикистане 2022-2026 объявлены - "Годами развития промышленности"

00:13 07.01.2022

Указ Президента Республики Таджикистан об объявлении 2022-2026 годов "Годами развития промышленности"

Январь 6, 2022



УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН



Об объявлении 2022-2026 годов

"Годами развития промышленности"



В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан, в целях обеспечения реализации ускоренной индустриализации страны, постановляю:

1. Объявить 2022-2026 годы "Годами развития промышленности".

2. Правительству Республики Таджикистан в течении шести месяцев разработать и представить на утверждение план мероприятий по выполнению настоящего указа.



Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон



г.Душанбе

6 января 2022 года

№309