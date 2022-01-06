Власти Казахстана опоздали с реакцией. Обрушены сами основы, - Дарья Асламова

00:16 07.01.2022

ДАРЬЯ АСЛАМОВА

Журналист, военкор

Я прекрасно знаю, как страшны казахи в гневе

06 ЯНВАРЯ 2022

Я ПРЕКРАСНО ЗНАЮ, КАК СТРАШНЫ КАЗАХИ В ГНЕВЕ

Власти Казахстана опоздали с "реакцией". Думать надо было раньше, когда рушились основы порядка, а в стране поднимал голову национализм.



Я помню, что такое Жанаозен, я видела его в 2011 году, когда там начались погромы из-за проблем с зарплатами. По официальным данным, погибли 16 человек. На самом деле более 40 тогда исчезли, и трупов было гораздо больше. И я прекрасно знаю, что такое казахи в гневе, они просто громили город. Это было страшно.



Власти Казахстана опоздали с реакцией. Обрушены сами основы, слишком долго шли в стране нездоровые процессы. Там пытались заменить русских оралманами. Завозили казахов из Китая. Это агрессивные люди, которые совсем не знают культуры Советского Союза. В Казахстане целенаправленно воспитывали националистов – например, для языковых патрулей. Те, кто пытался сопротивляться режиму, подвергались репрессиям. Тайчибеков, который требовал сближения России и Казахстана, получил семь лет колонии.



И сейчас уже поздно, Алма-Ата отрезана. Мы в России не видим полной картины. Кто знает, что именно происходит сейчас в Алма-Ате? Мы знаем только о том, что аэропорт закрыт, интернет не работает. Что впереди? Ночи длинных ножей? Когда будут резать, грабить, мародерствовать? Уже ограблены оружейные магазины, телефонная связь оборвана. Отрезан город Актау. А там нефть. В Жанаозене, где я была в прошлый раз, в этот – самые жестокие беспорядки. Отрезан город Атырау. От него до центра страны 3300 километров. До них без аэропорта не добраться. А зима в Казахстане – это солончаки, страшный холод. Это ад. Температура в –40 ощущается как –60, так указывают даже в метеосводках. Грузовики не пойдут. А кто пойдет, спецназ? Люди?



Еще когда был интернет, было известно, что на улицах в Алма-Ате уже не видно силовиков. Что происходит, где люди? Это огромный город, это главная столица. Потому что Астана – это чисто бюрократический городок, который, собственно говоря, особой роли в жизни страны не играет. Построили его как игрушку. Но настоящая столица – это Алма-Ата.



Жесткий ответ нужно было давать еще позавчера. А не когда уже разгромлены телецентры, разгромлена главная площадь, разгромлены мэрии во многих городах. И все это выглядит вызовом для России перед встречей с НАТО. Потому что мы им выдвинули ультиматум, а они над нами посмеялись. И теперь полыхает Казахстан. Это 7300 километров границы. Это нож в бок Китая, у которого и так хватает проблем. Это попытка ударить по двум врагам НАТО – по России и по Китаю. Это ультиматум уже нам.



Ведь все ясно как белый день. В Казахстане работают британские компании. А во Франции сидит господин Аблязов – беглый бизнесмен, который стоит, считается, за этими протестами. NEXTA, якобы белорусская компания, сидящая в Польше, уже включилась в контроль протестов. И ранее было заявлено, что NEXTA переключается с Белоруссии на NEXTA Life и будет работать с Россией. Все это крайне серьезная ситуация. И в Казахстане остается 3,5 миллиона русских людей. У нас там Байконур. У нас там ракетный полигон. И что, мы опять будем заявлять, что это внутреннее дело Казахстана? У нас там наши люди, наши интересы. Там наши военные интересы. А если начнут бить наших? Мы тоже будем говорить про внутреннее дело Казахстана?



Мне совершенно очевидна параллель с Киевом. Еще три месяца назад я говорила, что Казахстан пошел по тому же пути, по которому когда-то направилась Украина. Все эти языковые патрули, вся эта агрессия, которая касается русских, воспитание националистов, переход на латиницу… Все было очень красиво расписано, но мы прекрасно видели, куда движется. На Востоке все как бы делается поначалу мягче.



Но казахи – это не украинцы и не белорусы. Казахи – агрессивная нация в бою, особенно нижние слои общества.



Тут вопрос в том, кто кому продался. Хотят эти казахские власти что-то сделать или они просто сбегут, оставят страну на разрывание кланам? В Казахстане существуют три клана, три жуза. Это старший, средний и младший. Младший жуз – самый агрессивный, он из тех самых нефтяных районов. Это как раз Жанаозен, который постоянно бунтует. А пока что страной правит старший жуз. И младший жуз всегда рвался к власти. Его подогревали. Там находятся британские компании. Там находятся западные компании. Там нефть. Там и подкармливали протест, и что у него нет сейчас пока официальных лидеров – так они появятся, они все выйдут. Главное, что называется, запалить костер. А что будет дальше?