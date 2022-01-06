 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 07.01.2022
00:38  Елбасы - изыди. Ввод войск склеит лопнувшую КазМародерию? - В.Хлюпин
00:36  Кровавая баня в Алма-Ате: Русофобская политика Назарбаева закончилась бойней, - А.Колпакиди
00:27  Анатомия странного бунта. КазВласти несут околесицу, - А.Дубнов
00:24  Пожар в Центральной Азии лишь разгорается, - С.Ищенко
00:23  Daily Mail: Казахское правительство должно предоставить людям лошадей и сено...
00:19  Погромщики уничтожили в Алматы золотой фонд казахского кино
00:17  Почему Россия отправила спецназ ВДВ в Казахстан, - Р.Зубков

00:16  Власти Казахстана опоздали с реакцией. Обрушены сами основы, - Дарья Асламова
00:13  В Таджикистане 2022-2026 объявлены - "Годами развития промышленности"
00:09  У Псаки есть вопросы о законности запроса Казахстана на развертывание сил ОДКБ
00:08  В Киргизии учредили очередной полезный инвестиционный госорган - KADI
00:06  Елбасы с семейством двумя бизнес-джетами улетел через Бишкек в ОАЭ?
Четверг, 06.01.2022
21:11  Каз-оппозиционер Аблязов заявил, что к протестам в Казахстане не имеет прямого отношения
20:09  В Казахстан высаживаются части 45-й бригады спецназа, 98-й Ивановской и 104-й Ульяновской дивизий ВДВ России
19:06  В Казахстан вылетели 5 бортов белорусских миротворцев
18:59  Чем больше читаю/смотрю о происходящем в Казахстане, тем больше мне это напоминает три киргизские революции, - В.Федоров
17:40  Двум пленным полицаям в Алматы восставшие отрубили головы
17:34  Восставшие в Алматы захватили и удерживают телебашню "Коктобе"
17:28  Бардак в Казахстане отнюдь не закончился, - В.Ворсобин (репортаж из Алматы)
14:12  КазАрмии удалось выбить восставших из занятых облакиматов в Таразе и Семее (экс-Аулие-Ате и Семипалатинске)
13:46  Кыргызский Парламент не смог собраться на экстренное внеочередное заседание. Причапали только 40 депутатов
13:27  Не верю в самоорганизацию "народных казахских масс", - Петр Милосердов
13:21  Конец назарбаевизма. Это проделки Путина, - Стась Белковский
13:19  Конгресс РосДемШизИноагентИнтеллигенции: Мы против силового вмешательства России в события в Казахстане!
12:29  Росдемшиз Шлосберг предрекает войну казахов с интервентами
12:02  Комендатура Алматы: наши потери - 12 "двухсотых", 353 - "трехсотых"
12:00  В Алма-Ату прибыл первый борт с российскими войсками
11:51  Конец евразийского мифа, - Н.Ульянов
10:48  В Бишкеке проходит акция протеста против ввода миротворцев ОДКБ в Казахстан
10:43  Кыргызы готовы послать "миротворцев" в Казахстан
10:37  Токаев сформировал Особую следгруппу по наказанию восставших. Судить будут "тройкой"?
10:18  В Якутске протестующий из солидарности с братьями-казахами поджег ковер на входе в Дом правительства
10:08  Поменяли кресло блатному ушлепку. Асет Иргалиев - новый глава Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана
09:48  С третьей попытки раздолбая-мистификатора Догоева все-таки выгнали из Минцифры Киргизии
09:23  Восставшие продолжают удерживать центр Актау
09:10  Казахский бунт: Шойгу бросил десантников в Байконур, - "СП"
09:01  Британцы о протестах: у жителей Казахстана есть нечто, чего нет у нас, - Daily Mail
08:56  Вылезшая из подвалов и нор полиция Алматы рапортует о "десятках ликвидированных террористов"
08:52  Конец эпохи Назарбаева, - "НГ"
08:46  В Казахстане остановили работу банков и вновь отключили интернет
08:37  "Кровавый Касым" не отмоется до конца жизни... Восставших окружили и добивают в центре Алматы
02:15  ОДКБ направит миротворцев в Казахстан
00:35  Евразийский экономический союз: что с ним происходит? - А.Савельев
00:32  О чем говорят нам беспорядки в Казахстане, - Дм.Бахур
00:30  Тайвань хочет атомную бомбу, - Ю.Тавровский
00:29  В Алма-Ате отменили Рождественские богослужения
00:19  Долларовая инфляция снесет Байдена
00:11  "Шал - кет!/Старик - уходи! Елбасы достал всех, - Александр Ситников
00:08  КазАрмия штурмует Алматы: идет бой
00:07  Похоже, песня Назарбаева спета, "терпелка" у казахов закончилась, - Юрий Енцов
00:06  Казахский протест: беспощадный, но не бессмысленный, - М.Синельников-Оришак
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Власти Казахстана опоздали с реакцией. Обрушены сами основы, - Дарья Асламова
00:16 07.01.2022

ДАРЬЯ АСЛАМОВА
Журналист, военкор
Я прекрасно знаю, как страшны казахи в гневе
06 ЯНВАРЯ 2022
Я ПРЕКРАСНО ЗНАЮ, КАК СТРАШНЫ КАЗАХИ В ГНЕВЕ
Власти Казахстана опоздали с "реакцией". Думать надо было раньше, когда рушились основы порядка, а в стране поднимал голову национализм.

Я помню, что такое Жанаозен, я видела его в 2011 году, когда там начались погромы из-за проблем с зарплатами. По официальным данным, погибли 16 человек. На самом деле более 40 тогда исчезли, и трупов было гораздо больше. И я прекрасно знаю, что такое казахи в гневе, они просто громили город. Это было страшно.

Власти Казахстана опоздали с реакцией. Обрушены сами основы, слишком долго шли в стране нездоровые процессы. Там пытались заменить русских оралманами. Завозили казахов из Китая. Это агрессивные люди, которые совсем не знают культуры Советского Союза. В Казахстане целенаправленно воспитывали националистов – например, для языковых патрулей. Те, кто пытался сопротивляться режиму, подвергались репрессиям. Тайчибеков, который требовал сближения России и Казахстана, получил семь лет колонии.

И сейчас уже поздно, Алма-Ата отрезана. Мы в России не видим полной картины. Кто знает, что именно происходит сейчас в Алма-Ате? Мы знаем только о том, что аэропорт закрыт, интернет не работает. Что впереди? Ночи длинных ножей? Когда будут резать, грабить, мародерствовать? Уже ограблены оружейные магазины, телефонная связь оборвана. Отрезан город Актау. А там нефть. В Жанаозене, где я была в прошлый раз, в этот – самые жестокие беспорядки. Отрезан город Атырау. От него до центра страны 3300 километров. До них без аэропорта не добраться. А зима в Казахстане – это солончаки, страшный холод. Это ад. Температура в –40 ощущается как –60, так указывают даже в метеосводках. Грузовики не пойдут. А кто пойдет, спецназ? Люди?

Еще когда был интернет, было известно, что на улицах в Алма-Ате уже не видно силовиков. Что происходит, где люди? Это огромный город, это главная столица. Потому что Астана – это чисто бюрократический городок, который, собственно говоря, особой роли в жизни страны не играет. Построили его как игрушку. Но настоящая столица – это Алма-Ата.

Жесткий ответ нужно было давать еще позавчера. А не когда уже разгромлены телецентры, разгромлена главная площадь, разгромлены мэрии во многих городах. И все это выглядит вызовом для России перед встречей с НАТО. Потому что мы им выдвинули ультиматум, а они над нами посмеялись. И теперь полыхает Казахстан. Это 7300 километров границы. Это нож в бок Китая, у которого и так хватает проблем. Это попытка ударить по двум врагам НАТО – по России и по Китаю. Это ультиматум уже нам.

Ведь все ясно как белый день. В Казахстане работают британские компании. А во Франции сидит господин Аблязов – беглый бизнесмен, который стоит, считается, за этими протестами. NEXTA, якобы белорусская компания, сидящая в Польше, уже включилась в контроль протестов. И ранее было заявлено, что NEXTA переключается с Белоруссии на NEXTA Life и будет работать с Россией. Все это крайне серьезная ситуация. И в Казахстане остается 3,5 миллиона русских людей. У нас там Байконур. У нас там ракетный полигон. И что, мы опять будем заявлять, что это внутреннее дело Казахстана? У нас там наши люди, наши интересы. Там наши военные интересы. А если начнут бить наших? Мы тоже будем говорить про внутреннее дело Казахстана?

Мне совершенно очевидна параллель с Киевом. Еще три месяца назад я говорила, что Казахстан пошел по тому же пути, по которому когда-то направилась Украина. Все эти языковые патрули, вся эта агрессия, которая касается русских, воспитание националистов, переход на латиницу… Все было очень красиво расписано, но мы прекрасно видели, куда движется. На Востоке все как бы делается поначалу мягче.

Но казахи – это не украинцы и не белорусы. Казахи – агрессивная нация в бою, особенно нижние слои общества.

Тут вопрос в том, кто кому продался. Хотят эти казахские власти что-то сделать или они просто сбегут, оставят страну на разрывание кланам? В Казахстане существуют три клана, три жуза. Это старший, средний и младший. Младший жуз – самый агрессивный, он из тех самых нефтяных районов. Это как раз Жанаозен, который постоянно бунтует. А пока что страной правит старший жуз. И младший жуз всегда рвался к власти. Его подогревали. Там находятся британские компании. Там находятся западные компании. Там нефть. Там и подкармливали протест, и что у него нет сейчас пока официальных лидеров – так они появятся, они все выйдут. Главное, что называется, запалить костер. А что будет дальше?

Источник - tsargrad.tv
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641503760
Новости Казахстана
- Заявление Главы государства Касым-Жомарта Токаева в связи со сложившейся ситуацией в стране
- Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы
- Кадровые перестановки
- Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране
- Синдром Жанаозена-2022
- Раз в 10 лет
- Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшихся на площади Ынтымак в городе Актау
- Рабочий график главы государства
- А. Мамин: По поручению Главы государства К. К. Токаева Правительство примет меры по ситуации в г. Жанаозен
- Депутаты Мажилиса встретились с протестующими жителями Актау
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  