Почему Россия отправила спецназ ВДВ в Казахстан, - Р.Зубков

00:17 07.01.2022

Почему Россия отправила спецназ ВДВ в Казахстан

Российские десантники отправляются в Казахстан в рамках ОДКБ



Ростислав Зубков



В раздираемый протестами Казахстан по запросу президента Токаева прибыли миротворческие силы ОДКБ, включая специальные подразделения ВДВ России. Они призваны нормализовать обстановку в республике на фоне многодневных беспорядков, погромов и убийств. Почему Токаеву понадобилась помощь ОДКБ, смогут ли российские десантники принести мир в Казахстан и какие задачи будут для них приоритетными на самом деле?



Накануне вечером президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к руководителям стран – участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он попросил помочь его стране в "преодолении террористической угрозы" и "внешней агрессии" в ряде городов, включая Алма-Ату и Нур-Султан, на фоне многодневных протестов.



В ночь на четверг премьер Армении Никол Пашинян, возглавляющий в настоящее время Совет коллективной безопасности ОДКБ, заявил, что было принято решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы. Позднее заявление Пашиняна появилось на сайте Кремля.



Спустя несколько часов СМИ узнали, что на подмосковных аэродромах Кубинка и Чкаловский "формируется авиагруппа под Казахстан". "В нее войдут несколько пассажирских самолетов, а также грузовые Ил-76 и Ан-124", – сообщил РЕН ТВ. По данным телеканала, команду мобилизоваться получили рота спецназа 76-й дивизии ВДВ и рота 45-й бригады спецназа ВДВ. В повышенную готовность также были приведены группы от 2-й и 24-й бригад спецназа Центрального военного округа, их "может усилить батальон 55-й горной бригады также из ЦВО, однако последним приказ пока не пришел", говорится в сообщении канала.



Тем временем в Алма-Ате на утро четверга протесты вспыхнули с новой силой: на площадь Республики вышли 200–250 человек, передает "Sputnik Казахстан". Поначалу военных и полиции на площади не было видно, однако вскоре военнослужащие на БТР и бронемашинах взяли "преступников" в кольцо и начали "масштабную зачистку от мародеров и зачинщиков погромов". Тем не менее, погромщики успели окружить несколько больниц и не пускали туда ни врачей, ни пациентов.



Силовики и митингующие несут потери с обеих сторон: по словам официального представителя департамента полиции Алма-Аты Салтаната Азирбека, прошлой ночью правоохранители ликвидировали десятки экстремистов, напавших на здания полиции.



В рамках антитеррористической операции власти города освободили захваченный погромщиками международный аэропорт (в настоящее время он еще не работает), но при этом погибли военные, пишет Zakon.kz. В комендатуре Алма-Аты позднее уточнили, что в общей сложности в результате столкновений с митингующими погибли 13 силовиков, причем двое из них найдены обезглавленными. Согласно сведениям минздрава страны на утро четверга, всего в Казахстане пострадали более 1000 человек, из них почти 400 госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации.



По последним данным, в Казахстан в рамках ОДКБ прибыла российская часть миротворческого контингента. В нее вошли подразделения и воинские части воздушно-десантных войск, их доставляют самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ, заявил секретариат организации. "Передовые подразделения уже приступили к выполнению поставленных задач", – подчеркнули в секретариате ОДКБ.



"Просьбу Токаева о помощи по линии ОДКБ нужно рассматривать как некую подстраховку", – сказал газете ВЗГЛЯД генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.



"Токаев просто не уверен, что армия и силовики ему подчиняются. Дело в том, что он начал бороться с протестами очень странными мерами: резкая отставка правительства, смена руководителей силовых структур. Когда есть угроза власти, наоборот, все, в том числе силовики, должны сплотиться вокруг главы государства. А тут то ли он сам понял, то ли ему донесли, что в силовых структурах раздрай", – пояснил собеседник.



По мнению эксперта, действия погромщиков координируют зарубежные силы. "В Казахстане уже давно наблюдается очень сильное турецкое и британское влияние, в том числе по линии посольства Соединенного Королевства", – отметил политолог.



"А главное свидетельство того, что это не просто бунт, а спланированная акция, – то, что во всех городах республики люди вышли на улицы одновременно. Без команды такое не делается, все уже было готово", – считает он.



"Помимо прочего, наше руководство проявило активность и распорядилось отправить миротворцев из-за Байконура. Москва просто не может оставить космодром, как и, например, Черноморский флот, которому власти уделяют большое внимание, чтобы он не достался сами понимаете кому (Украине)", – резюмировал эксперт.



Миротворческие силы ОДКБ, включая российских бойцов ВДВ, призваны стабилизировать ситуацию в Казахстане и помочь в охране особо важных объектов страны, указал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. "Мы не участвуем в боевых действиях. Оперативной силовой работой и зачисткой боевиков должны заниматься казахстанские спецслужбы, правоохранители и армия", – подчеркнул он.



"Сам факт нашего военного присутствия с мандатом ОДКБ направлен именно на стабилизацию положения, что позволит руководству республики быстрее принимать необходимые эффективные решения. Кроме того, это важный фактор военно-политической моральной поддержки, – сказал эксперт. – Думаю, большая часть населения Казахстана приветствует наших миротворцев и силы других стран – участниц договора. Никто не заинтересован в том, чтобы страна погружалась в хаос".



Коротченко уточнил, что численность российского контингента и его арсенал будут сформированы исходя из вышеуказанной функции миротворцев. При этом время пребывания спецназа РФ ограничено сроком мандата ОДКБ. "Это займет месяц или два, а может, ситуация поскорее рассосется", – отметил собеседник.



"Говоря о сложности выполнения поставленной задачи, еще раз подчеркну: наши миротворцы не намерены участвовать в боевых действиях, кроме тех случаев, когда террористы могут пойти на вооруженные провокации. Тогда, конечно, в рамках самообороны будет открываться огонь на поражение. Но мы не входим в республику с карательными целями – всю внутреннюю кухню обязаны выполнять местные силовые структуры", – заключил он.