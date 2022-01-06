Погромщики уничтожили в Алматы золотой фонд казахского кино

00:19 07.01.2022

Во время беспорядков в Казахстане сгорел золотой фонд казахского кино



В ходе беспорядков в Казахстане был уничтожен золотой фонд казахского кино. Об этом сообщает телеканал Atameken Business в своем Telegram-канале.



Фильмотека сгорела в результате пожаров.



Центральный государственный архив кинофотодокументов и звукозаписей, а также крупнейшая киностудия страны "Казахфильм" имени Шакена Айманова расположены в бывшей столице республики Алма-Ате.