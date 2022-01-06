 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 07.01.2022
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00:36  Кровавая баня в Алма-Ате: Русофобская политика Назарбаева закончилась бойней, - А.Колпакиди
00:27  Анатомия странного бунта. КазВласти несут околесицу, - А.Дубнов
00:24  Пожар в Центральной Азии лишь разгорается, - С.Ищенко
00:23  Daily Mail: Казахское правительство должно предоставить людям лошадей и сено...
00:19  Погромщики уничтожили в Алматы золотой фонд казахского кино
00:17  Почему Россия отправила спецназ ВДВ в Казахстан, - Р.Зубков

00:16  Власти Казахстана опоздали с реакцией. Обрушены сами основы, - Дарья Асламова
00:13  В Таджикистане 2022-2026 объявлены - "Годами развития промышленности"
00:09  У Псаки есть вопросы о законности запроса Казахстана на развертывание сил ОДКБ
00:08  В Киргизии учредили очередной полезный инвестиционный госорган - KADI
00:06  Елбасы с семейством двумя бизнес-джетами улетел через Бишкек в ОАЭ?
Четверг, 06.01.2022
21:11  Каз-оппозиционер Аблязов заявил, что к протестам в Казахстане не имеет прямого отношения
20:09  В Казахстан высаживаются части 45-й бригады спецназа, 98-й Ивановской и 104-й Ульяновской дивизий ВДВ России
19:06  В Казахстан вылетели 5 бортов белорусских миротворцев
18:59  Чем больше читаю/смотрю о происходящем в Казахстане, тем больше мне это напоминает три киргизские революции, - В.Федоров
17:40  Двум пленным полицаям в Алматы восставшие отрубили головы
17:34  Восставшие в Алматы захватили и удерживают телебашню "Коктобе"
17:28  Бардак в Казахстане отнюдь не закончился, - В.Ворсобин (репортаж из Алматы)
14:12  КазАрмии удалось выбить восставших из занятых облакиматов в Таразе и Семее (экс-Аулие-Ате и Семипалатинске)
13:46  Кыргызский Парламент не смог собраться на экстренное внеочередное заседание. Причапали только 40 депутатов
13:27  Не верю в самоорганизацию "народных казахских масс", - Петр Милосердов
13:21  Конец назарбаевизма. Это проделки Путина, - Стась Белковский
13:19  Конгресс РосДемШизИноагентИнтеллигенции: Мы против силового вмешательства России в события в Казахстане!
12:29  Росдемшиз Шлосберг предрекает войну казахов с интервентами
12:02  Комендатура Алматы: наши потери - 12 "двухсотых", 353 - "трехсотых"
12:00  В Алма-Ату прибыл первый борт с российскими войсками
11:51  Конец евразийского мифа, - Н.Ульянов
10:48  В Бишкеке проходит акция протеста против ввода миротворцев ОДКБ в Казахстан
10:43  Кыргызы готовы послать "миротворцев" в Казахстан
10:37  Токаев сформировал Особую следгруппу по наказанию восставших. Судить будут "тройкой"?
10:18  В Якутске протестующий из солидарности с братьями-казахами поджег ковер на входе в Дом правительства
10:08  Поменяли кресло блатному ушлепку. Асет Иргалиев - новый глава Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана
09:48  С третьей попытки раздолбая-мистификатора Догоева все-таки выгнали из Минцифры Киргизии
09:23  Восставшие продолжают удерживать центр Актау
09:10  Казахский бунт: Шойгу бросил десантников в Байконур, - "СП"
09:01  Британцы о протестах: у жителей Казахстана есть нечто, чего нет у нас, - Daily Mail
08:56  Вылезшая из подвалов и нор полиция Алматы рапортует о "десятках ликвидированных террористов"
08:52  Конец эпохи Назарбаева, - "НГ"
08:46  В Казахстане остановили работу банков и вновь отключили интернет
08:37  "Кровавый Касым" не отмоется до конца жизни... Восставших окружили и добивают в центре Алматы
02:15  ОДКБ направит миротворцев в Казахстан
00:35  Евразийский экономический союз: что с ним происходит? - А.Савельев
00:32  О чем говорят нам беспорядки в Казахстане, - Дм.Бахур
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Daily Mail: Казахское правительство должно предоставить людям лошадей и сено...
00:23 07.01.2022

Daily Mail (Великобритания): Владимир Путин отправляет войска в Казахстан
Британцев восхитила скорость реакции России на протесты в Казахстане (Daily Mail)
Протесты в Казахстане
© AP Photo, Vladimir Tretyakov
логотип Daily mailDaily Mail, Великобритания
В среду Россия, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан направили миротворческие силы ОБКД в Казахстан для подавления протестов, разразившихся из-за повышения цен на топливо. В Великобритании пристально следят за происходящим. Читатели делятся мнениями.
Беспорядки в Казахстане
06.01.2022
Россия прошлой ночью направила миротворческие силы в соседний Казахстан
Это произошло после того, как вспыхнули бурные протесты на фоне роста цен на топливо
Протестующие подожгли мэрию и сожгли несколько автомобилей на улице
Казахстанские официальные лица заявили, что в ходе беспорядков были убиты восемь полицейских
Но Министерство внутренних дел Казахстана не обнародовало данные о жертвах среди гражданского населения

Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан для подавления протестов, разразившихся из-за повышения цен на топливо. Миротворцы пробудут в республике ограниченный период времени с целью стабилизации обстановки в стране.

Протестующие штурмовали президентскую резиденцию и городскую администрацию в Алма-Ате, а затем поджигали здания.

Протесты также сопровождаются погромами и перестрелками. Силовики применяют водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о введении чрезвычайного положения во всей стране. По данным казахского МВД, восемь силовиков погибли во время беспорядков, а более 300 получили ранения.

Протесты вспыхнули из-за почти двукратного повышения цены на сжиженный газ, но их масштаб и скорость распространения отражают недовольство в целом ситуацией в стране.

Президент Касым-Жомарт Токаев пообещал принять жесткие меры для подавления беспорядков и объявил двухнедельное чрезвычайное положение по всей стране. Также Токаев обратился к возглавляемому Россией ОДКБ с просьбой помочь остановить насилие, и миротворческие войска были направлены в страну прошлой ночью.

Москва возглавляет альянс безопасности ОДКБ, в который входят еще пять бывших советских государств.

Комментарии:

Seamus OCosgrove

Ничему жизнь не учит крупные державы. Никогда не посылайте свои войска в места, название которых заканчивается на -стан.

Fedupoflondon

Может нам нужно было поступить также с нашим правительством, которое так помешано на всем "зеленом", с его неспособностью справиться с этой компашкой. Кто платит по счетам? Дайте-ка я догадаюсь.

Mr Non Woke Flake

Россия и миротворцы в одном предложении. Кто бы мог подумать…

Joshua Thorneberry

Австралийское правительство куда более тиранично, чем Путин.

ChlorinatedBooster

Британский аналог протестов из-за роста цен на топливо - возмущенные комментарии на Daily Mail. Наконец-то могу сесть в кресло и расслабиться, ведь я знаю, что Борис не пошлет полицейских.

Kiev1910

А чего нет жалоб от Запада и сонного Джо?

HarryAPhilby

А где Ленин и Троцкий, когда они так нужны?

johnwickingshire123

Казахское правительство должно предоставить людям лошадей и сено.

Withcat

Пошлите войска против прогрессивных либералов, они это заслужили!

PowerRanger459

Молодцы, русские!

Cornishpagan

Так называемые российские миротворцы теперь будут постоянным элементом, поскольку Путин продолжает преследовать свои амбиции стать Царем всех россиян.

Mark999

На севере Казахстана проживает много русских, где они составляют большинство во многих районах. В Великобритании к ним относятся не так хорошо, как к меньшинствам, и Россия имеет право беспокоиться о том, что там происходит. Если страны НАТО могут вмешиваться в Югославию, Афганистан, Ирак, Ливию, Мали и т.д., То не может быть никаких претензий к вмешательству России здесь.

amIintherealworld

Еще одна нация, находящаяся под влиянием России, восстает против своих диктаторов, пока дядя Путин не пришлет силовиков, чтобы разрушить их мечты.

AM

Напоминает мне о Майдане и о том, кто создал сценарий для этого. Снова на границах России. Почему глобалисты так отчаянно хотят развязать войну с Россией?

Marylin chapman

Потому что Россия может это сделать, а ни одна другая страна - не может. Держу пари, они останутся там….

Flat Dog

В наших городах тоже скоро начнутся беспорядки, если цены на энергоносители будут расти такими темпами.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

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Оригинал публикации: Vladimir Putin sends troops into Kazakhstan to help curb riots over fuel price riseОпубликовано 05/01/2022

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1641504180
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