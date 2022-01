Daily Mail: Казахское правительство должно предоставить людям лошадей и сено...

Daily Mail (Великобритания): Владимир Путин отправляет войска в Казахстан

Британцев восхитила скорость реакции России на протесты в Казахстане (Daily Mail)

Протесты в Казахстане

В среду Россия, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан направили миротворческие силы ОБКД в Казахстан для подавления протестов, разразившихся из-за повышения цен на топливо. В Великобритании пристально следят за происходящим. Читатели делятся мнениями.

Беспорядки в Казахстане

06.01.2022

Россия прошлой ночью направила миротворческие силы в соседний Казахстан

Это произошло после того, как вспыхнули бурные протесты на фоне роста цен на топливо

Протестующие подожгли мэрию и сожгли несколько автомобилей на улице

Казахстанские официальные лица заявили, что в ходе беспорядков были убиты восемь полицейских

Но Министерство внутренних дел Казахстана не обнародовало данные о жертвах среди гражданского населения



Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан для подавления протестов, разразившихся из-за повышения цен на топливо. Миротворцы пробудут в республике ограниченный период времени с целью стабилизации обстановки в стране.



Протестующие штурмовали президентскую резиденцию и городскую администрацию в Алма-Ате, а затем поджигали здания.



Протесты также сопровождаются погромами и перестрелками. Силовики применяют водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о введении чрезвычайного положения во всей стране. По данным казахского МВД, восемь силовиков погибли во время беспорядков, а более 300 получили ранения.



Протесты вспыхнули из-за почти двукратного повышения цены на сжиженный газ, но их масштаб и скорость распространения отражают недовольство в целом ситуацией в стране.



Президент Касым-Жомарт Токаев пообещал принять жесткие меры для подавления беспорядков и объявил двухнедельное чрезвычайное положение по всей стране. Также Токаев обратился к возглавляемому Россией ОДКБ с просьбой помочь остановить насилие, и миротворческие войска были направлены в страну прошлой ночью.



Москва возглавляет альянс безопасности ОДКБ, в который входят еще пять бывших советских государств.



Комментарии:



Seamus OCosgrove



Ничему жизнь не учит крупные державы. Никогда не посылайте свои войска в места, название которых заканчивается на -стан.



Fedupoflondon



Может нам нужно было поступить также с нашим правительством, которое так помешано на всем "зеленом", с его неспособностью справиться с этой компашкой. Кто платит по счетам? Дайте-ка я догадаюсь.



Mr Non Woke Flake



Россия и миротворцы в одном предложении. Кто бы мог подумать…



Joshua Thorneberry



Австралийское правительство куда более тиранично, чем Путин.



ChlorinatedBooster



Британский аналог протестов из-за роста цен на топливо - возмущенные комментарии на Daily Mail. Наконец-то могу сесть в кресло и расслабиться, ведь я знаю, что Борис не пошлет полицейских.



Kiev1910



А чего нет жалоб от Запада и сонного Джо?



HarryAPhilby



А где Ленин и Троцкий, когда они так нужны?



johnwickingshire123



Казахское правительство должно предоставить людям лошадей и сено.



Withcat



Пошлите войска против прогрессивных либералов, они это заслужили!



PowerRanger459



Молодцы, русские!



Cornishpagan



Так называемые российские миротворцы теперь будут постоянным элементом, поскольку Путин продолжает преследовать свои амбиции стать Царем всех россиян.



Mark999



На севере Казахстана проживает много русских, где они составляют большинство во многих районах. В Великобритании к ним относятся не так хорошо, как к меньшинствам, и Россия имеет право беспокоиться о том, что там происходит. Если страны НАТО могут вмешиваться в Югославию, Афганистан, Ирак, Ливию, Мали и т.д., То не может быть никаких претензий к вмешательству России здесь.



amIintherealworld



Еще одна нация, находящаяся под влиянием России, восстает против своих диктаторов, пока дядя Путин не пришлет силовиков, чтобы разрушить их мечты.



AM



Напоминает мне о Майдане и о том, кто создал сценарий для этого. Снова на границах России. Почему глобалисты так отчаянно хотят развязать войну с Россией?



Marylin chapman



Потому что Россия может это сделать, а ни одна другая страна - не может. Держу пари, они останутся там….



Flat Dog



В наших городах тоже скоро начнутся беспорядки, если цены на энергоносители будут расти такими темпами.



