Пожар в Центральной Азии лишь разгорается, - С.Ищенко

00:24 07.01.2022 Казахстан и Афганистан подожжены общей спичкой

Пожар в Центральной Азии для нас лишь разгорается. О грядущей катастрофе там Совбез РФ предупредил еще два месяца назад

Сергей Ищенко



Это просто удивительно: в условиях катастрофического развития ситуации в Казахстане Россия и ее ближайшие союзники по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на глазах всего мира действуют непривычно решительно, жестко и стремительно.



Такого не было во время массовых протестов в Белоруссии летом 2020 - весной 2021 годов. Ничего подобного мы не наблюдали во время так называемой второй войны Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах (осенью 2020 года). Позицию стороннего наблюдателя ОДКБ занимала и в апреле-мае 2021 года во время вооруженных столкновений на таджикско-киргизской границе. Все это давно уже породило обоснованные сомнения: а к чему нам вообще эта самая ОДКБ, которая ни во что не хочет вмешиваться? Даже когда на улицах союзников вовсю гремят выстрелы и льется кровь мирных граждан?



Сегодня все обстоит ровно противоположным образом. Судите сами: лишь поздним вечером 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к партнерам по ОДКБ. Согласно сообщению РИА Новости, официально он заявил: "Полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ - оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы". И далее: "На самом деле это уже не угроза, это подрыв целостности государства и самое главное - это нападение на наших граждан, которые просят меня, как главу государства в срочном порядке оказать им помощь".



Буквально через считанные часы, в ночь с 5 на 6 ноября, состоялось экстренное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, основной темой которого, насколько можно судить, стали кровавые погромы в Алма-Ате. А уже с рассветом военно-транспортные самолеты с российскими подразделениями Воздушно-Десантных войск ворвались в небо Казахстана чтобы взять под охрану "важные государственные и военные объекты, оказать содействие силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращении ее в правовое поле".



Вы в состоянии припомнить хоть что-то подобное со стороны ОДКБ со времен развала Советского Союза? Я - точно нет. Но если такое все же происходит, стало быть, все у нас было загодя уже готово. То есть - наши Воздушно-Космические силы заранее знали: на каких аэродромах и в каких количествах им следует сосредотачивать военно-транспортную авиацию. Воздушно-Десантные войска имели четкие указания от Минобороны и Генерального штаба какие конкретно полки и дивизии поднимать по тревоге. Даже необходимые грузы, боеприпасы, топливо и продовольствие наверняка были упакованы и складированы вовсе не вчера.



По логике, помимо наличия политической воли такое развитие событий требовало еще одного непременного условия: Москва должна была обо всем, что готовилось в последние недели и месяцы в Казахстане, знать заранее. И она, конечно, все про это знала.



Только одна важнейшая для понимания возникающей ситуации деталь: судя по всему, события там политическое и военное руководство России сегодня рассматривает не как пожар, разгорающийся лишь в этой отдельной бывшей советской республике. Нет, стрельба и погромы в Казахстане из Кремля наверняка видятся только предтечей грозы, которая на всех нас неотвратимо надвигается со стороны Центральной Азии в целом. Главным образом - со стороны Афганистана.



То есть - Казахстан и Афганистан, похоже, известно откуда поджигают общей спичкой. Цель тоже общая - Россия. Соответствующим образом Кремль заранее готовит ответные оборонительные меры. И готов драться за Казахстан, как когда-то за разъезд Дубосеково под Москвой в 1941-м.



В этой связи весьма любопытно перелистать информационные сообщения военно-политического характера, которые начали поступать с этого стратегического направления приблизительно с минувшей осени. Вот, допустим, такое: в середине ноября 2021-го секретарь Совбеза России Николай Патрушев предупредил: если новые власти в Кабуле не смогут нормализовать ситуацию, в Афганистане возможен катастрофический сценарий. В развитие этого катастрофического сценария в Афганистане входят новый виток гражданской войны, всеобщее обнищание населения и голод.



Отставка правительства в списке требований - лишь на пятом месте

И вот буквально вчера, 5 января 2022 года, реалистичность и своевременность бедственного прогноза Патрушева получили убедительное подтверждение. Не откуда-нибудь - из штаб-квартиры ООН. В среду оттуда пришло сообщение, в котором сказано: гуманитарная ситуация в Афганистане ухудшилась в связи с наступлением холодного времени года и сильных морозов. В стране миллионы людей страдают от холода и нехватки пропитания. Часть районов страны оказалась отрезана от внешней помощи из-за сильных снегопадов. Гуманитарная катастрофа усугубляется с каждым днем, людям не хватает еды и топлива для обогрева жилья.



Кто-то скажет: ну и пусть себе… Нам-то что с того, что происходит в этой вечно воюющей стране, с которой Россия не имеет ни метра общей границы? Но, по логике Патрушева, речь вот-вот пойдет о разбегающихся из Афганистана миллионных толпах, в которых будет не отличить обычных беженцев от специально подготовленных и обученных боевиков. Их никто не в силах окажется удержать за пределами границ бывшего СССР.



А если конкретно о боевиках в Афганистане, давайте послушаем на сей счет хотя бы известного таджикского политолога, исследователя Института социологических исследований в Париже Парвиза Муллоджанова. По его данным, на севере Афганистана сегодня скопилось около 7−8 тысяч боевиков, прибывших в эту страну из других государств. Прежде всего - из Ирака и Сирии. Таким образом, уверен политолог, сюда постепенно переносятся структуры "халифата", разгромленные на Ближнем Востоке.



Вблизи границ с бывшим СССР к созданию тренировочных лагерей и медресе приступила так называемая "сеть Хаккани" (запрещенная в ряде стран террористическая организация - "СП"), которая в союзе с "Талибаном" * вела партизанскую борьбу против правительственных сил, а также против войск США и других стран НАТО. Еще ранее, в 80-е годы, эта же организация, основанная экстремистским религиозным деятелем мавлави Джалалуддином Хаккани, дралась и с советскими войсками.



Три собственные базы для боевой и идеологической подготовки новых бандформирований под Кабулом основала пресловутая "Аль-Каида" **, быстро нашедшая на этот счет общий язык с пришедшим к безраздельному правлению в этой стране "Талибаном".



"Если подытожить все эти три фактора, то основная сложность заключается в том, что Афганистан потенциально скоро превратится в то, чем был „халифат" в Сирии или Ираке", - подводит неутешительный и для нас итог Муллоджанов.



А что до отсутствия общей границы Афганистана с Россией… Да, между нами и афганцами лежат еще Киргизия, Узбекистан, Туркмения и подожженный сегодня, а еще считанные месяцы назад казавшийся оплотом политической стабильности Казахстан. Вот только что - внешне надежнейшая "подушка безопасности" России, 7,5 тысячами километров общей сухопутной границы отгораживающая нас от Центральной Азии, от которой давно уже не знаешь чего и ожидать. Теперь этой преграды между Россией и Афганистаном фактически не осталось. Она растаяла в дыму пожаров Алма-Аты, Актобе, Атырау, Павлодара и прочих охваченных массовыми беспорядками городов и весей Казахстана.



Возможно, наше общее спасение в том, что к такому обороту событий наши военные явно готовились заранее. Вот смотрите: рекордное количество учений с боевыми стрельбами проведено в 2021 году на главном нашем оплоте в Центральной Азии, 201-й российской военной базе в Таджикистане - более 300. Другими словами, из Москвы отчего-то приказано было: "Патронов не жалеть!"



Целый год канонада там гремела едва ли не ежедневно. Причем, тактический фон этих учений оказался весьма характерным - действия по отражению нападения условных бандитских групп на военные городки в Душанбе и Бохтаре, оборона на полигонах Ляур и Самбули, отражение захватов складов с боеприпасами и парков боевой техники.



Еще одна деталь, иллюстрирующая серьезность угрозы России и ее союзникам со стратегического направления, на котором Казахстан - только малая веха. 7 декабря на российском портале правовой информации, то есть, буквально за месяц до нынешних событий, появилось сообщение о том, что Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан создали некую особую закрытую совместную систему связи между своими армиями. Как написано в документе - для обмена информацией и координации их взаимодействия.



Соглашение предусматривает постоянное боевое дежурство на командных пунктах стран-участниц. Оно, конечно, и несется круглосуточно. И в этом определенно еще одна разгадка той оперативности, с которой войска ОДКБ только что решительно и безо всяких сомнений введены в Казахстан.



А в это время



Вооруженные столкновения между боевиками захватившего власть в Афганистане движения "Талибан" и туркменскими пограничниками произошли на границе двух государств. Об этом сообщила в понедельник в своей электронной версии афганская газета Hasht-e subh.



"Три дня назад сотрудники пограничной службы Туркмении убили одного мирного жителя и избили другого. В ответ на их действия при расследовании инцидента талибы произвели выстрелы", - рассказал глава управления информации и культуры провинции Джаузджан Хиляль Балхи.



Как уточняется, перестрелка между туркменскими пограничниками и талибами произошла в понедельник, 3 января, в уезде Хамаб провинции Джаузджан. Другие подробности случившегося не сообщаются.



* Движение "Талибан" Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.



** "Аль-Каида" решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 года было признана террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена. Источник - svpressa.ru

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