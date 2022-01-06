Анатомия странного бунта. КазВласти несут околесицу, - А.Дубнов

00:27 07.01.2022

Аркадий Дубнов: "Через сутки в Казахстане получилось что-то чудовищное"

Анатомия странного бунта



Неожиданная переброска в Казахстан коллективных миротворческих сил ОДКБ порождает много споров в нашем обществе. Ведь еще буквально вчера мало кто предполагал подобное развитие событий. Считалось, что с причинами "внутренней дестабилизации в стране" казахские власти разберутся сами. Свое мнение о ситуации высказал политолог Аркадий Дубнов.



- В каком русле, на ваш взгляд, станут развиваться дальнейшие события?



- Ввод миротворцев в Казахстан может оказаться обоснованным. Однако основания для такого решения мне кажутся малоубедительными. То, что сказал президент Токаев о "действующих по сути международных бандах" - это звучит не очень внятно.



Так называемые международные банды состоят из казахов "внутреннего" происхождения. Они пришли не из России через Оренбург и не из Узбекистана через Чимкент. Они местные жители, при чем тогда здесь международные банды? Разговоры о том, что они где-то прошли специальное обучение – все это липа. А где был Комитет национальной безопасности Казахстана? Который еще вчера, 5 января, ничего не говорил о том, что в стране орудуют международные террористические банды? Это все повод обратиться к ОДКБ с просьбой ввести войска.



Другое дело, что эти банды начали себя проявлять с середины 5 января. И это уже не те люди, которые первоначально выходили на площади и вступали в столкновения с ОМОНом. Они хорошо организованы, вооружены, ими кто-то управляет. Совсем другая история. У меня ощущение, что они выведены некоторыми бывшими казахстанскими силовиками, отправленными в отставку. Ведь Токаев начал очень сильно давить на назарбаевское окружение.



- Ситуация развивается непредсказуемо?



- Буквально вчера в середине дня Дмитрий Песков говорил, что в Москву не поступает никаких предложений с просьбой о помощи и никакой причины для внешнего вмешательства мы не видим. А через сутки получается, что произошло что-то чудовищное, на улицах люди непонятного происхождения. И в России уже готовые к отправке миротворцы. Возможно, проигрывается новый сценарий, с привлечением к разрешению этого кризиса стран-членов ОДКБ.



- Но чем он плох, если Россия и другие участники альянса выполняют принятые на себя обязательства?



- С точки зрения большой политики мы входим российскими славянскими силами в азиатскую страну. Отдаем себе отчет – к чему это может привести? Хорошо, если наши военнослужащие будут сидеть в казармах или охранять жизненно важные инфраструктурные объекты в Казахстане. Но вдруг кто-то из казахов начнет палить, что тогда?



И потом – не могу понять: что это за мирные протестующие, которые погибли в ходе столкновений? О них сообщается в СМИ, их несколько десятков, это очень много! Но где их имена, как и где это произошло? На сей счет никаких свидетельств казахские власти не представляют.